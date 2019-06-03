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Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера
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Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера

Норвежские ученые провели исследование и доказали, что чистка зубов помогает отложить формирование и развитие болезни Альцгеймера. Все дело в заболевании десен, гингивите, вызывающей появление бактерий, способных попасть изо рта в мозг.
Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера

Ученые уже давно знали, что данная проблема с ротовой полостью положительно коррелируется с развитием болезни Альцгеймера, но подобные выводы были сделаны на основании статистических и клинических данных, а теперь специалисты получили прямые доказательства. Для этого они изучили мозг 53 людей, имеющих данное дегенеративное заболевание.

При гингивите у человека во рту начинают размножаться бактерии, способный попасть даже в мозг. Там они производят злокачественные белки, приводящие к деградации клеток нейронов. Результаты исследования показали, что у 96% изученных больных с болезнью Альцгеймера был обнаружен данный фермент.

Ученые отмечают, именно поэтому чистка зубов может помочь не только тем людям, что уже имеют данное заболевание, но и тем, кто находится в зоне риска. Здоровая ротовая полость также поможет замедлить развитие данной дегенеративной болезни головного мозга и подарит человеку дополнительные годы сознательной жизни.

Специалисты отметили, такое воспаление десен есть практически у 50% людей в той или иной форме. В последствии гингивит способен спровоцировать и другие болезни: рак кишечника и рыхлость зубов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:21

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