Ученые: Чистка зубов помогает отложить развитие болезни Альцгеймера





Ученые уже давно знали, что данная проблема с ротовой полостью положительно коррелируется с развитием болезни Альцгеймера, но подобные выводы были сделаны на основании статистических и клинических данных, а теперь специалисты получили прямые доказательства. Для этого они изучили мозг 53 людей, имеющих данное дегенеративное заболевание.При гингивите у человека во рту начинают размножаться бактерии, способный попасть даже в мозг. Там они производят злокачественные белки, приводящие к деградации клеток нейронов. Результаты исследования показали, что у 96% изученных больных с болезнью Альцгеймера был обнаружен данный фермент.Ученые отмечают, именно поэтому чистка зубов может помочь не только тем людям, что уже имеют данное заболевание, но и тем, кто находится в зоне риска. Здоровая ротовая полость также поможет замедлить развитие данной дегенеративной болезни головного мозга и подарит человеку дополнительные годы сознательной жизни.Специалисты отметили, такое воспаление десен есть практически у 50% людей в той или иной форме. В последствии гингивит способен спровоцировать и другие болезни: рак кишечника и рыхлость зубов.