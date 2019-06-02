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В Финляндии запретили ввоз и продажу одного вида шиповника

Власти Финляндии с 1 июля запретили ввоз и продажу на территории страны одного вида шиповника – морщинистого. Данное растение является инвазивным для местной флоры, а его активное разрастание мешает остальным существующим видам.
В Финляндии запретили ввоз и продажу одного вида шиповника

Шиповник морщинистый попал в Финляндию в 1990-х годах, но за 30 лет успел доставить множество проблем. Данное растение крайне быстро разрастается, и от него сложно избавиться. Власти приняли решение полностью запретить его ввоз и продажу в стране. При этом запрет на выращивание растения в силу не вступил, это произойдет после переходного периода в 3 года.

Власти Финляндии собираются бороться с шиповником морщинистым во всех общественных местах: парках, садах, водоемах и т.д. Для этого будут использовать крупную технику и ручной труд. Это позволит другим местным растениям, живущим на этой территории сотни лет, спокойно развиваться без влияния внешнего «соседа».

Ввоз и продажа всех остальных видов шиповника от этого не пострадает. В Финляндии это растение пользуется большой популярностью, из него делают чай, а также используют в качестве лечебного средства.

Вместе с шиповником морщинистым запрет коснулся люпина многолистного, горца сахалинского и некоторых других инвазивных видов. Кроме того, запретили и волкособов – это смесь собаки и волка. Тем животным, что появились на свет до 1 июня, разрешается спокойно дожить до смерти.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:37

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