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В Сети опубликовано видео испытания новейшей ядерной ракеты Китая

В Сети было опубликовано видео испытаний новейшей ядерной ракеты Китая. Она разработана для базирования на подводных лодках, способна пролетать до 14 тысяч километров и несет на себе 10 термоядерных зарядов с индивидуальным наведением.
В Сети опубликовано видео испытания новейшей ядерной ракеты Китая

Обычные жители Китая стали свидетелями испытания новейшей ядерной ракеты, некоторые из них даже успели заснять ее полет на видео, их они и выложили в Сети. Предположительно, это ракета JL-3, она была запущена 2 июня в 4:28 по местному времени из бухты Бохай, расположенной у полуострова Шаньдун.

Полет новейшей ядерной ракеты заметили не только рыбаки, занимающиеся неподалеку промыслом, но и очевидцы, находящиеся на суше. Снаряд оставлял за собой большой огненный след, поэтому не заметить его было крайне сложно.

Это уже второе зафиксированное испытание новейшей ядерной ракеты JL-3. Впервые Китай провел ее запуски в декабре 2018 года. Это твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета третьего поколения, размещающаяся на борту подлодок. Точная дальность полета пока не известна, но эксперты называют цифру от 12 до 14 тысяч километров. На своем борту она способна иметь до 10 термоядерных зарядов, имеющих индивидуальное наведение.

Народно-освободительная армия Китая планирует принять на вооружение ядерную ракету JL-3 в середине 2020-х годов.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:34

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