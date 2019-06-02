Ученые дали несколько советов для замедления старения





Самым главным методом борьбы со старостью являются физические упражнения. Пожилые люди, которые ежедневно занимаются аэробикой или проводят разминку, значительно замедляют процесс старения. Это связано с тем, что с возвратом, особенно ярко это наблюдается после 40 лет, у людей начинает снижаться мышечная масса. Ежедневные физические нагрузки позволяют поддерживать тело в норме и улучшать самочувствие. Кроме этого, в организме снижается уровень холестерина, и улучшается работа сердечно-сосудистой системы.Употребление клетчатки также способно значительно замедлить процессы старения. Овощи, фрукты и цельно-зерновые злаки оздоравливают сосуды, что обеспечивает нормальную работу мозга и других систем организма. Желательно кушать 20-25 грамм белка во время каждого приема пищи. Это позволит компенсировать утрату мышечной массы и способствует развитию мускулатуры.Поддержание здоровой микрофлоры кишечника является обязательным показателем для замедления процессов старения, поскольку в этом органе находится 70 процентов клеток, которые важны для иммунной системы. Нормальной работе кишечника в первую очередь поможет отказ от курения и алкоголя. Необходимо соблюдать диету, которую лучше всего составить с экспертом.И последним, но не мене важным аспектом является прогулка на свежем воздухе. Солнечные ванны позволят компенсировать недостаток витамина D, который препятствует быстрому сокращению теломеров – участков хромосом, отвечающих за старение клеток. В день достаточно от 15 до 30 минут под солнцем, чтобы получить суточную дозу необходимого витамина.Соблюдение элементарных правил позволит значительно снизить скорость старения и получить максимум удовольствия от здоровой жизни. Однако перед принятием решения о соблюдении диеты или переходе на физические нагрузки лучше проконсультироваться у специалиста, который поможет составить оптимальный режим для конкретного случая.