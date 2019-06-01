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Учёные: Мясо и жирная пища приводят к проблемам ЖКТ и раку

Учёные провели научную работу и выяснили, какие продукты питания могут привести к проблемам ЖКТ и раку. По их мнению, в группе риска находятся те, чей рацион составляет жирная пища и мясо.
Учёные: Мясо и жирная пища приводят к проблемам ЖКТ и раку

Учёные в масштабном исследовании постарались установить, какие продукты чаще всего вызывают проблемы с желудочно-кишечным трактом, а также приводят к раку толстой кишки. Чтобы данные были более разнообразными и учитывали показатели не одного региона, специалисты изучили показатели людей из разных частей света. Европейский регион представили жители Италии, Франции, Австрии и Германии, а также изучили японцев, китайцев и жителей США. В итоге удалось выяснить, что за развитие этих заболеваний отвечают 29 бактерий, найденных у добровольцев, содержащиеся в небольшом наборе продуктов.

Сотрудники Копенгагенского университета и Европейской лаборатории молекулярной биологии обнаружили, что эти бактерии содержит жирная пища и мясо. При употреблении данных продуктов питания в ЖКТ нарушается баланс микробиомы, от чего не расщепляются на должном уровне жирные кислоты и аминокислоты. Помимо этого разрушается холин, содержащийся в мясе, который в итоге превращается в канцерогенный метаболит.



 
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Добавил: Щелоков Сергей Сегодня, 05:58

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