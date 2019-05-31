«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом с Бузовой подняла рейтинги своему новому шоу
Журналист и светская львица Ксения Собчак на днях выпустила новую серию своего скандального шоу на видеохостинге YouTube. Надо сказать, что шоу «Осторожно, Собчак!» всего лишь за один день смогло набрать более 1,3 млн просмотров.
А благодарить за это Ксения Анатольевна должна Ольгу Бузову.
В очередной серии обсуждалась тема так называемых «инстаграмщиц». Собчак и прочие девицы «высшего общества» обсуждали «девушек в купальниках» и содержанок.
Разумеется, не прошли и мимо ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Там разбирали конфликт директора Balenciaga Демны Гвасалия с Бузовой.
Скандал этот уже обсудили все средства массовой информации и огромная публика Instagram Ольги. Вот это и сыграло на руку Ксении Собчак. Ведь провокация все-таки удалась, и за один день скандал просмотрели огромное количество человек. Многие прогнозируют, что в конце недели цифра перевалит за 10 млн просмотров.
Выходит, что Ольга Бузова своим именем подняла Ксении Собчак и её YouTube-шоу рейтинг. Пока мнение самой Бузовой на этот счет неизвестно.
А благодарить за это Ксения Анатольевна должна Ольгу Бузову.
В очередной серии обсуждалась тема так называемых «инстаграмщиц». Собчак и прочие девицы «высшего общества» обсуждали «девушек в купальниках» и содержанок.
Разумеется, не прошли и мимо ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Там разбирали конфликт директора Balenciaga Демны Гвасалия с Бузовой.
Скандал этот уже обсудили все средства массовой информации и огромная публика Instagram Ольги. Вот это и сыграло на руку Ксении Собчак. Ведь провокация все-таки удалась, и за один день скандал просмотрели огромное количество человек. Многие прогнозируют, что в конце недели цифра перевалит за 10 млн просмотров.
Выходит, что Ольга Бузова своим именем подняла Ксении Собчак и её YouTube-шоу рейтинг. Пока мнение самой Бузовой на этот счет неизвестно.