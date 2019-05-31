«Осторожно, Собчак!»: Ксения скандалом с Бузовой подняла рейтинги своему новому шоу





А благодарить за это Ксения Анатольевна должна Ольгу Бузову.В очередной серии обсуждалась тема так называемых «инстаграмщиц». Собчак и прочие девицы «высшего общества» обсуждали «девушек в купальниках» и содержанок.Разумеется, не прошли и мимо ведущей "Дома-2" Ольги Бузовой. Там разбирали конфликт директора Balenciaga Демны Гвасалия с Бузовой.Скандал этот уже обсудили все средства массовой информации и огромная публика Instagram Ольги. Вот это и сыграло на руку Ксении Собчак. Ведь провокация все-таки удалась, и за один день скандал просмотрели огромное количество человек. Многие прогнозируют, что в конце недели цифра перевалит за 10 млн просмотров.Выходит, что Ольга Бузова своим именем подняла Ксении Собчак и её YouTube-шоу рейтинг. Пока мнение самой Бузовой на этот счет неизвестно.