Композиция Yesterday от The Beatles лидирует в «сотне лучших песен всех времен»

Как выяснили аналитики, на песню «ливерпульской четверки», выпущенную в 1965-м, за все годы ее существования записаны 665 каверов. Композиция Yesterday держалась в хит-параде Billboard Hot 77 дней.Вторую строчку рейтинга заняла песня Bridge Over Troubled Water, представленная американским дуэтом Simon & Garfunkel. Музыканты Пол Саймон и Артур Гарфанкел впервые исполнили композицию в 1970 году. За все годы появились около 220 каверов, но в рейтинге Billboard она «жила» почти 100 дней. Сингл певицы Адель Rolling In the Deep, представленный миру около 9 лет назад, занял следующую позицию. Песня, порядка 65 недель не сходившая с верхних строчек хит-парадов, «пересказана» в 84 каверах.За «тройкой» лидеров следуют композиции The Beatles, американского актера и исполнителя Джона Ледженда, Леди Гаги и легенды рок-музыки Queen. Весь перечень «лучших хитов человечества» можно узнать, перейдя по ссылке издания.