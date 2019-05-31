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Композиция Yesterday от The Beatles лидирует в «сотне лучших песен всех времен»

Эксперты американского издания представили «сотню наилучших песен всех времен», проанализировав численность записанных на них каверов и популярность среди ценителей музыки. Лидером рейтинга оказалась романтическая композиция легендарной группы The Beatles под названием Yesterday.
Композиция Yesterday от The Beatles лидирует в «сотне лучших песен всех времен»

Как выяснили аналитики, на песню «ливерпульской четверки», выпущенную в 1965-м, за все годы ее существования записаны 665 каверов. Композиция Yesterday держалась в хит-параде Billboard Hot 77 дней.


Вторую строчку рейтинга заняла песня Bridge Over Troubled Water, представленная американским дуэтом Simon & Garfunkel. Музыканты Пол Саймон и Артур Гарфанкел впервые исполнили композицию в 1970 году. За все годы появились около 220 каверов, но в рейтинге Billboard она «жила» почти 100 дней. Сингл певицы Адель Rolling In the Deep, представленный миру около 9 лет назад, занял следующую позицию. Песня, порядка 65 недель не сходившая с верхних строчек хит-парадов, «пересказана» в 84 каверах.
Композиция Yesterday от The Beatles лидирует в «сотне лучших песен всех времен»

За «тройкой» лидеров следуют композиции The Beatles, американского актера и исполнителя Джона Ледженда, Леди Гаги и легенды рок-музыки Queen. Весь перечень «лучших хитов человечества» можно узнать, перейдя по ссылке издания.



 
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Культура
Добавил: Ева Вит Сегодня, 22:00

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