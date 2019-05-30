АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые открыли новое свойство онкогена MYC
EUR 72.41 USD 64.91
Курс валют на 30.05.2019

Ученые рассказали о негативных последствиях для кожи из-за употребления алкоголя

Ученые из Университета в штате Техас рассказали о негативных последствиях для кожи из-за употребления алкоголя. Исследователи в течение 14 лет вели наблюдение за женщинами, которые увлекались горячительными напитками.
Ученые рассказали о негативных последствиях для кожи из-за употребления алкоголя

По завершении исследования выяснилось, что у женщин обострялись или появлялись кожные заболевания, а употребляемый алкоголь нарушал обменные процессы в организме. Более того, увлечение спиртным приводило к появлению проблем с сердцем, почек, печени и костного мозга. Также у некоторых женщин, участвовавших в исследовании, была обнаружена нехватка питательных элементов.

Ученые предупреждают, что злоупотребление алкоголем приводит к нарушению работы иммунной системы. Такие люди чаще остальных страдают от грибковых и бактериальных инфекций, что отражается на коже. Причиной этому становится дефицит витамина C и цинка, отсутствие которых приводит к дряблости и нездоровому виду кожи.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Виктория Романовская Сегодня, 20:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые раскрыли секрет образования
Ученые рассказали о негативных
В Ростове-на-Дону осудили женщину,
Михаил Жванецкий перенес концерты в
«Засветившийся» в Geekbench Huawei Nova
Звезда «Дома-2» Вика Комиссарова
В Китае найдено кладбище времен
Любовь Толкалина примерила наряд из
Медики рассказали, кому нельзя есть
Светлана Бондарчук снялась в клипе
Клиническое исследование подтвердило
В Башкирии при пожаре в жилом доме
Обновленный кроссовер Infiniti QX60 на
Новый препарат защитил четырех обезьян
Дебют новых смартфонов Nokia ожидается
Ирина Ортман после ухода из «Тутси»
Компания Suzuki презентовала в РФ
Ученые отправят на Луну лазерную
«Испытала дикий страх»: Дарья Пынзарь
Звезда «Дома-2» Алессандро Матераццо
Счастливая Айза Анохина мечтает о
Ученые рассказали о возможной причине
Ольга Серябкина объяснила фанатам смысл
Jaguar объявил цены на обновленный
В Башкирии в ДТП погиб 66-летний
Компания Bose представила наушники
Станислав Садальский напомнил о
Ученые: Употребление черники снижает
Ксения Бородина купила 18 билетов на
Кубань планирует наращивать экспорт
Просмотреть все новости