Ученые рассказали о негативных последствиях для кожи из-за употребления алкоголя





По завершении исследования выяснилось, что у женщин обострялись или появлялись кожные заболевания, а употребляемый алкоголь нарушал обменные процессы в организме. Более того, увлечение спиртным приводило к появлению проблем с сердцем, почек, печени и костного мозга. Также у некоторых женщин, участвовавших в исследовании, была обнаружена нехватка питательных элементов.Ученые предупреждают, что злоупотребление алкоголем приводит к нарушению работы иммунной системы. Такие люди чаще остальных страдают от грибковых и бактериальных инфекций, что отражается на коже. Причиной этому становится дефицит витамина C и цинка, отсутствие которых приводит к дряблости и нездоровому виду кожи.