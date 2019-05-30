Jaguar объявил цены на обновленный седан Jaguar XE для России
Автомобильный гигант Jaguar Land Rover объявил цены на обновленный Jaguar XE для России. Рейстайлинговая версия самого компактного седана бренда предлагается отечественным автолюбителям от 2 844 000 рублей.
Российский офис британской марки приступил к приему заказов на обновленную модель. Сам седан должен появиться на рынке осенью 2019 года. Jaguar XE будет представлен в комплектациях S и SE, а также трех спорт-вариантах. Базовая модель доступна в российских автосалонах за 2 844 000 рублей, а максимально оснащенный вариант обойдется покупателям в 3 406 000 рублей.
Обновленный седан может похвастаться измененными бамперами, широкой радиаторной решеткой в стиле I-Pace, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами, беспроводной зарядкой для смартфона и новой системой Touch Pro Duo с двумя сенсорами. Автомобиль также имеет зеркало заднего вида с новой функцией ClearSight, трансформирующееся в экран высокого разрешения и "зимний" пакет с обогревом лобового стекла, руля, стояночным обогревом двигателя, сидений.
Jaguar XE приводится в движение 249-сильным бензиновым агрегатом на два литра и 8-позиционной АКПП. Потенциальные покупатели имеют возможность купить модель и с более мощным двигателем, чья отдача равна 300 "лошадям". В моторной линейке есть и 180-сильный дизельный аппарат. Седан может иметь задний и полный привод.
Российский офис британской марки приступил к приему заказов на обновленную модель. Сам седан должен появиться на рынке осенью 2019 года. Jaguar XE будет представлен в комплектациях S и SE, а также трех спорт-вариантах. Базовая модель доступна в российских автосалонах за 2 844 000 рублей, а максимально оснащенный вариант обойдется покупателям в 3 406 000 рублей.
Обновленный седан может похвастаться измененными бамперами, широкой радиаторной решеткой в стиле I-Pace, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесами, беспроводной зарядкой для смартфона и новой системой Touch Pro Duo с двумя сенсорами. Автомобиль также имеет зеркало заднего вида с новой функцией ClearSight, трансформирующееся в экран высокого разрешения и "зимний" пакет с обогревом лобового стекла, руля, стояночным обогревом двигателя, сидений.
Jaguar XE приводится в движение 249-сильным бензиновым агрегатом на два литра и 8-позиционной АКПП. Потенциальные покупатели имеют возможность купить модель и с более мощным двигателем, чья отдача равна 300 "лошадям". В моторной линейке есть и 180-сильный дизельный аппарат. Седан может иметь задний и полный привод.
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:16