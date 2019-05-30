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Загрязненный воздух вредит эндокринной системе и иммунитету

Атмосфера регулярно загрязняется выбросами, содержащими вредные для организма человека тонкодисперсные частицы. Воздух, насыщенный токсичными веществами, как выяснили эксперты, поражает эндокринную и иммунную системы.
Загрязненный воздух вредит эндокринной системе и иммунитету

Команда молодых ученых Техасского колледжа совместно с коллегами из университета Калифорнии провела исследование, представив его результаты на страницах журнала Proceedings of the National Academy of Sciences. Специалисты, чтобы понять влияние на организм загрязняющих воздух частиц сульфата аммония, изучили самок крыс, давая им дышать этой примесью. К концу эксперимента здоровье животных заметно ухудшилось. Потомство подопытных особей имело серьезные врожденные пороки развития, а многие из детенышей появлялись на свет мертвыми.

Более ранние эксперименты показали негативное влияние сульфата аммония на функционирование щитовидной железы. Частицы вещества нарушают обмен веществ, угнетают иммунную систему потомства животных, вынужденных жить в условиях загрязненной атмосферы. Новое исследование американских специалистов в очередной раз подтвердило, что подобная смесь очень вредна для здоровья. Ученые уверены, их работа поможет разработать эффективные методы лечения недугов, вызванных насыщенным токсинами воздухом, пишет сайт Машины и Механизмы.



 
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Наука
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:08

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