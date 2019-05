Анонсирована игра Pokemon Sleep, отслеживающая сон геймера

Суть Pokemon Sleep заключается в необходимости игроков ожидать утреннего пробуждения. Приложением станут отслеживаться фазы сна геймера, предусмотрено поощрение за ночной отдых. Игра помещена в специальный гаджет под названием Pokemon Go Plus Plus, выполненный в форме диска. Внутрь помещается виртуальный питомец, предупреждающий пользователя о ближайшем покестопе.Помимо этого, в приложение встроен акселерометр, подключающийся к девайсу через Bluetooth и передающий данные в Pokemon Sleep. Выход игры состоится в 2020 году.