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Анонсирована игра Pokemon Sleep, отслеживающая сон геймера

Филиалом Nintendo, компанией The Pokemon Company, анонсирована игра Pokemon Sleep, особенностью которой является отслеживание сна пользователя. Авторы проекта заявляют, что благодаря их разработке сон геймера «превратится в развлечение».
Анонсирована игра Pokemon Sleep, отслеживающая сон геймера

Суть Pokemon Sleep заключается в необходимости игроков ожидать утреннего пробуждения. Приложением станут отслеживаться фазы сна геймера, предусмотрено поощрение за ночной отдых. Игра помещена в специальный гаджет под названием Pokemon Go Plus Plus, выполненный в форме диска. Внутрь помещается виртуальный питомец, предупреждающий пользователя о ближайшем покестопе.

Помимо этого, в приложение встроен акселерометр, подключающийся к девайсу через Bluetooth и передающий данные в Pokemon Sleep. Выход игры состоится в 2020 году.



 
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Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 17:41

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