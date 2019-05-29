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Аглая Тарасова вместе с Анной Цукановой-Кот отдыхает на Мальдивах

Актриса Аглая Тарасова поделилась снимками своего отдыха на Мальдивских островах. Как оказалось, на курорт девушка отправилась не одна, а в сопровождении подруги Анны Цукановой-Кот.
Аглая Тарасова вместе с Анной Цукановой-Кот отдыхает на Мальдивах

Российская артистка кино и телевидения Аглая Тарасова не часто радует поклонников подробностями личной жизни. Тем не менее на новом фото звезда показала не только свой отдых на Мальдивах, но и то, кто отправился вместе с ней на роскошный курорт.

Оказалось, что популярная актриса отдыхает в компании коллеги Анны Цукановой-Котт. На обнародованных фотографиях актрисы загорают и купаются в теплых волнах. По признанию звезды, они вместе посетили легендарный подводный ресторан, достопримечательность этих мест. В это время на Мальдивах как раз сезон дождей, потому на островах свежо и нет палящего зноя. Дождь же, если и идет, то длится недолго, после чего снова можно радоваться солнцу, сообщила Тарасова.

https://www.instagram.com/p/ByA5DGuILAB/


 
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Добавил: Еремеев Юрий Сегодня, 12:45

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