Аглая Тарасова вместе с Анной Цукановой-Кот отдыхает на Мальдивах



https://www.instagram.com/p/ByA5DGuILAB/

Российская артистка кино и телевидения Аглая Тарасова не часто радует поклонников подробностями личной жизни. Тем не менее на новом фото звезда показала не только свой отдых на Мальдивах, но и то, кто отправился вместе с ней на роскошный курорт.Оказалось, что популярная актриса отдыхает в компании коллеги Анны Цукановой-Котт. На обнародованных фотографиях актрисы загорают и купаются в теплых волнах. По признанию звезды, они вместе посетили легендарный подводный ресторан, достопримечательность этих мест. В это время на Мальдивах как раз сезон дождей, потому на островах свежо и нет палящего зноя. Дождь же, если и идет, то длится недолго, после чего снова можно радоваться солнцу, сообщила Тарасова.