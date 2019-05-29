Специалисты составили список бюджетных автомобилей с высоким клиренсом на российском рынке





Клиренс это расстояние между дорогой и нижней частью автомобиля. Чем больше этот показатель, тем более проходимым является транспортное средство. Для жителей России такой показатель очень важен из-за особенностей дорожного покрытия в некоторых местах. Кроме этого любители рыбалки и охоты всегда предпочитают автомобили с высоким клиренсом, поскольку они позволяют проехать к месту назначению, игнорируя бездорожье.Учитывая потребности российского потребителя, специалисты составили список бюджетных автомобилей, которые имеют высокий клиренс, что позволит водителю попасть в точку назначения в независимости от условий дорожного покрытия. Отдельно эксперты выделили сразу три автомобиля: Renault Duster, Renault Kaptur и Nissan Terrano, поскольку они имеют почти идентичные характеристики по требуемому критерию. Все эти модели доступны как с передним приводом, так и с полным, который можно включить. Однако в бюджетный сегмент подпадает только переднеприводные модификации, которые стоят от 699 до 930 тысяч рублей. При этом заявленный клиренс составляет 205 миллиметров, но при замерах он не превысил 195 миллиметров.Далее расположилась отечественная модель LADA Vesta Cross SW с заявленным клиренсом 203 миллиметра, что превышает реальный показатель всего на 3 миллиметра. Это позволяет автомобилю преодолеть большинство преград на своем пути и доставить владельца в нужную точку с комфортом.Следующим представителем вездеходов стал всем известный автомобиль LADA 4х4, который получил определенную популярность у потребителей за годы выпуска. Технические характеристики модели отлично сочетаются с его клиренсом в 200 миллиметров, что позволяет проехать почти везде. Стоимость автомобиля составляет 518 тысяч рублей.Наследнику предыдущей модели – автомобилю Chevrolet Niva, также достался высокий просвет. Согласно данным производителя, он составляет 220 миллиметров, но на практике не превышает 200 миллиметров, что все же является очень неплохим результатом. Стоимость модели стартует от 580 тысяч рублей.Замыкает список транспортных средств с высоким клиренсом автомобиль от УАЗ. Речь идет о модели «Патриот», которая имеет просвет в 205 миллиметров. Однако есть небольшой изъян у этого транспортного средства. Переключаемый передний привод хорошо показывает себя на грязи, однако отвратительно - на гололёде, что может вызвать определенный дискомфорт для водителя. Стоимость модели стартует от 795 тысяч рублей.