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Медики раскрыли причины возникновения глазного тика и назвали способы его устранения

Медики раскрыли причины возникновения глазного тика и рассказали о способах устранения проблемы. Отмечается, что данное нарушение может наблюдаться от нескольких часов до месяца и сильно раздражать пациента.
Медики раскрыли причины возникновения глазного тика и назвали способы его устранения

Наиболее распространенной причиной глазного тика является перенапряжение, что приводит к мышечным спазмам. Для решения проблемы эксперты советуют избегать непрерывной работы за компьютером или смартфоном. Также рекомендуется делать перерывы, отводят взгляд от экрана, и поочередно фокусироваться на ближних и дальних объектах. Напряжение можно снимать регулярными умываниями холодной водой. Стресс провоцирует нервный тик глаза, что можно исправить занятиями йогой и медитацией. Расстройство возникает из-за употребления алкогольных напитков и кофе.

Чтобы предотвратить возникновения проблемы нужно следить за уровнем воды в организме. Некоторые аллергены и раздражители приводят к глазному тику, а также усталость и недостаток сна.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:40

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