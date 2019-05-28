Медики раскрыли причины возникновения глазного тика и назвали способы его устранения





Наиболее распространенной причиной глазного тика является перенапряжение, что приводит к мышечным спазмам. Для решения проблемы эксперты советуют избегать непрерывной работы за компьютером или смартфоном. Также рекомендуется делать перерывы, отводят взгляд от экрана, и поочередно фокусироваться на ближних и дальних объектах. Напряжение можно снимать регулярными умываниями холодной водой. Стресс провоцирует нервный тик глаза, что можно исправить занятиями йогой и медитацией. Расстройство возникает из-за употребления алкогольных напитков и кофе.Чтобы предотвратить возникновения проблемы нужно следить за уровнем воды в организме. Некоторые аллергены и раздражители приводят к глазному тику, а также усталость и недостаток сна.