Немецкие специалисты рассказали об изменениях здоровья, ведущих к выпадению волос





Активное выпадение волос наблюдается у представительниц прекрасного пола в период беременности. Вынашивание ребенка является процессом, существенно воздействующим на состояние женского организма. После появления ребенка на свет волосяной покров в большинстве случаев, восстанавливается, утверждают дерматологи.Среди других причин болезни волосяных луковиц - гормональные сбои, приводящие к гипертиреозу или гипотиреозу, и волчанка. Последняя представляет из себя аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует здоровые клетки организма, что негативно отражается и на состоянии волос.Специалисты рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций, так как в результате травматического переживания организм снижает естественную способность к выращиванию волос.