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Немецкие специалисты рассказали об изменениях здоровья, ведущих к выпадению волос

Специалисты из Германии рассказали об изменениях здоровья женщин, провоцирующих выпадение волос. Медики назвали главные причины и дали несколько рекомендаций, позволяющих справиться с проблемой.

Немецкие специалисты рассказали об изменениях здоровья, ведущих к выпадению волос

Активное выпадение волос наблюдается у представительниц прекрасного пола в период беременности. Вынашивание ребенка является процессом, существенно воздействующим на состояние женского организма. После появления ребенка на свет волосяной покров в большинстве случаев, восстанавливается, утверждают дерматологи.

Среди других причин болезни волосяных луковиц - гормональные сбои, приводящие к гипертиреозу или гипотиреозу, и волчанка. Последняя представляет из себя аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует здоровые клетки организма, что негативно отражается и на состоянии волос.

Специалисты рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций, так как в результате травматического переживания организм снижает естественную способность к выращиванию волос.



 
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Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:58

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