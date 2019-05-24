Немецкие специалисты рассказали об изменениях здоровья, ведущих к выпадению волос
Специалисты из Германии рассказали об изменениях здоровья женщин, провоцирующих выпадение волос. Медики назвали главные причины и дали несколько рекомендаций, позволяющих справиться с проблемой.
Активное выпадение волос наблюдается у представительниц прекрасного пола в период беременности. Вынашивание ребенка является процессом, существенно воздействующим на состояние женского организма. После появления ребенка на свет волосяной покров в большинстве случаев, восстанавливается, утверждают дерматологи.
Среди других причин болезни волосяных луковиц - гормональные сбои, приводящие к гипертиреозу или гипотиреозу, и волчанка. Последняя представляет из себя аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует здоровые клетки организма, что негативно отражается и на состоянии волос.
Специалисты рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций, так как в результате травматического переживания организм снижает естественную способность к выращиванию волос.
Активное выпадение волос наблюдается у представительниц прекрасного пола в период беременности. Вынашивание ребенка является процессом, существенно воздействующим на состояние женского организма. После появления ребенка на свет волосяной покров в большинстве случаев, восстанавливается, утверждают дерматологи.
Среди других причин болезни волосяных луковиц - гормональные сбои, приводящие к гипертиреозу или гипотиреозу, и волчанка. Последняя представляет из себя аутоиммунное заболевание, при котором иммунная система человека атакует здоровые клетки организма, что негативно отражается и на состоянии волос.
Специалисты рекомендуют женщинам избегать стрессовых ситуаций, так как в результате травматического переживания организм снижает естественную способность к выращиванию волос.
Общество
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 14:58