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Мошенник обманул Apple и по гарантии заменил 1500 поддельных iPhone
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Мошенник обманул Apple и по гарантии заменил 1500 поддельных iPhone

Гражданину Китая, проживающему в штате Орегон (США), удалось обмануть компанию Apple. Мошенник, выдавая поддельные iPhone за настоящие, в рамках гарантии заменил около 1500 аппаратов.
Мошенник обманул Apple и по гарантии заменил 1500 поддельных iPhone

По сведениям Bloomberg, китаец импортировал контрафактные гаджеты из Гонконга. Он лично доставил 3000 поддельных iPhone, чтобы обменять их на брендовые девайсы в течение двух лет. В ходе следствия выяснилось, что мужчина обращался с жалобами к производителю, заявляя, что его смартфон якобы перестал включаться, чтобы получить новое устройство. Специалисты Apple сразу не заподозрили обман, поскольку подделки были выполнены очень качественно.

Подозреваемый в федеральном суде, рассматривавшем дело, признал себя виновным. Как оказалось, китаец действовал с напарником, которого ранее обвиняли в предоставлении ложной экспортной документации, но он отрицал причастность к махинациям. В рамках гарантии купертиновцы по претензии заявителя предоставили ему 1493 настоящих смартфона, потеряв на этом $895 000. Мужчина планировал перепродать iPhone в Китае, а деньги через свою мать положить на свой банковский счет по месту проживания. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере около $2 млн.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 17:10

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