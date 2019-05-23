Мошенник обманул Apple и по гарантии заменил 1500 поддельных iPhone





По сведениям Bloomberg, китаец импортировал контрафактные гаджеты из Гонконга. Он лично доставил 3000 поддельных iPhone, чтобы обменять их на брендовые девайсы в течение двух лет. В ходе следствия выяснилось, что мужчина обращался с жалобами к производителю, заявляя, что его смартфон якобы перестал включаться, чтобы получить новое устройство. Специалисты Apple сразу не заподозрили обман, поскольку подделки были выполнены очень качественно.Подозреваемый в федеральном суде, рассматривавшем дело, признал себя виновным. Как оказалось, китаец действовал с напарником, которого ранее обвиняли в предоставлении ложной экспортной документации, но он отрицал причастность к махинациям. В рамках гарантии купертиновцы по претензии заявителя предоставили ему 1493 настоящих смартфона, потеряв на этом $895 000. Мужчина планировал перепродать iPhone в Китае, а деньги через свою мать положить на свой банковский счет по месту проживания. Мошеннику грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере около $2 млн.