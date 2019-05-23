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Подписчики высмеяли Ким Кардашьян за платье из живых цветов

Актриса и фотомодель Ким Кардашьян поделилась с Instagram-подписчиками снимком, на котором она запечатлена в платье, декорированном живыми цветами. В комментариях часть фолловеров выразила восхищение своим кумиром, другие же высмеяли светскую львицу за необычный наряд.
Подписчики высмеяли Ким Кардашьян за платье из живых цветов

По мнению критиков, в таком платье Ким Кардашьян выглядит как минимум нелепо, ведь к нему прикреплены не просто цветки, а розы вместе со стеблями и листьями. Многие Instagram-подписчики звезды американских реалити-шоу охарактеризовали новый наряд как непрактичный и даже странный, а его дизайнера назвали «глупым».

Ранее Ким Кардашьян поделилась с фолловерами успехами своей 5-летней дочери в пении и танцах.



 
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ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 14:02

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