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Ольга Серябкина получила порцию критики за слишком откровенные фото

Ольга Серябкина в последнее время часто публикует в своем Instagram-микроблоге откровенные фотографии, открывая взору поклонников пикантные части тела. Фолловерам не понравилась такая «развязность» звезды, и некоторые сравнили ее с «порноактрисой».
Ольга Серябкина получила порцию критики за слишком откровенные фото

«Последней каплей» для подписчиков стала подборка фотографий, где знаменитость позирует в сдельном купальнике, едва прикрывающем ее прелести. Большинству поклонников нравится смелость Серябкиной, не стесняющейся демонстрировать красоту тела и свою сексуальность, поэтому ее пикантные снимки получают множество положительных отзывов.

Однако на этот раз многие раскритиковали артистку. Звезду назвали «слишком развязной» и призвали к скромности. Некоторые фолловеры признали откровенные фотографии певицы вульгарными, а ее саму сравнили с порноактрисой, которой, кроме как своими прелестями, больше нечем удивить публику.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:40

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