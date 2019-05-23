Ольга Серябкина получила порцию критики за слишком откровенные фото

«Последней каплей» для подписчиков стала подборка фотографий, где знаменитость позирует в сдельном купальнике, едва прикрывающем ее прелести. Большинству поклонников нравится смелость Серябкиной, не стесняющейся демонстрировать красоту тела и свою сексуальность, поэтому ее пикантные снимки получают множество положительных отзывов.Однако на этот раз многие раскритиковали артистку. Звезду назвали «слишком развязной» и призвали к скромности. Некоторые фолловеры признали откровенные фотографии певицы вульгарными, а ее саму сравнили с порноактрисой, которой, кроме как своими прелестями, больше нечем удивить публику.