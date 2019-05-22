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Ученые озвучили три главные причины роста хронического заболевания почек

Американские ученые выявили три причины возникновения хронического заболевания почек. Большое распространение недуга среди сельскохозяйственных работников фиксируется из-за опасного сочетания факторов.
Ученые озвучили три главные причины роста хронического заболевания почек

Хроническая болезнь почек приводит к медленной потере функций органа, что грозит накоплением опасных веществ в организме. В итоге недуг может стать причиной повышенного кровяного давления, анемии и слабости. Ученые установили, что распространение ХБП является высоким среди рабочих в жарком климате. Представители Университета Колорадо провели исследование, учитывая все доступные данные для анализа болезни. Выяснилось, что фермеры на полях, которые работают с сахарным тростником, кукурузой и хлопком, чаще всего рискуют приобрести хроническую болезнь почек.

Ученые пришли к выводу, что вероятность повышается при аномальной жаре, взаимодействии с пестицидами, а также повышенной предрасположенности к инфекциями и генетическим болезням. Факторами риска также являются обезвоживание, тяжелый труд и тепловое воздействие.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 21:20

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