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В России создали нейросеть, “оживившую” портрет Федора Достоевского

Специалисты из РФ создали нейросеть, которая смогла “оживить” портрет Федора Достоевского. Программа работает даже с одиночными изображениями, превращая их в анимации по уникальному алгоритму.
В России создали нейросеть, “оживившую” портрет Федора Достоевского

Алгоритм создан на основе сверхточной нейросети, которая снимает маску, изображающую лицо человека, и затем на отдельных кадрах делает из них анимацию. Эксперты добились соответствия мимики говорящего с тем, что он произносит, преимущественно благодаря значительному объему собранных данных и построенных моделей. Российские ученые научили алгоритм использовать минимальное количество изображений для построения анимации. Упростить задачу смогли разработчики Samsung и “Сколково”. Новый алгоритм использует специальную маску, которая обозначает границы и базовую мимику. Эта модель в итоге предоставила возможность переносить информацию между двумя объектами посредством одного или нескольких кадров. При помощи нейросети можно “оживлять” портреты, которые являются одиночными изображениями.

В результате экспериментов ученые смогли сделать достоверную анимацию из портрета Федора Достоевского. При этом программа отказалась от необходимости использования большого количества источников.



 
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Наука
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 20:51

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