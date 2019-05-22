В России создали нейросеть, “оживившую” портрет Федора Достоевского





Алгоритм создан на основе сверхточной нейросети, которая снимает маску, изображающую лицо человека, и затем на отдельных кадрах делает из них анимацию. Эксперты добились соответствия мимики говорящего с тем, что он произносит, преимущественно благодаря значительному объему собранных данных и построенных моделей. Российские ученые научили алгоритм использовать минимальное количество изображений для построения анимации. Упростить задачу смогли разработчики Samsung и “Сколково”. Новый алгоритм использует специальную маску, которая обозначает границы и базовую мимику. Эта модель в итоге предоставила возможность переносить информацию между двумя объектами посредством одного или нескольких кадров. При помощи нейросети можно “оживлять” портреты, которые являются одиночными изображениями.В результате экспериментов ученые смогли сделать достоверную анимацию из портрета Федора Достоевского. При этом программа отказалась от необходимости использования большого количества источников.