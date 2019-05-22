Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты





В частности, такой результат может быть зафиксирован, если тестовый принцип основан на взаимодействии между стрептавидином и биотином. Биотин, также известный как витамин В7 или витамин Н, показан для ежедневных потребностей парентерального питания, в зависимости от используемого лекарства, лечения дефицита биотина и соответствующего потребления витаминов. Кроме того, врожденные нарушения метаболизма требуют ранней и длительной терапии. В клинических испытаниях на взрослых пациентах для лечения прогрессирующего рассеянного склероза исследуется так называемая высокодозная биотиновая терапия в количестве 300 мг препарата в день. На рынке Германии доступны многочисленные биотинсодержащие добавки, способствующие обмену веществ и сохранению ногтей, волос и кожи.Ученые намерены опросить пациентов о приеме биотина до лабораторного обследования, чтобы исключить ложные результаты теста. В случае необходимости, консультации должны проводиться в лаборатории и проверяться с помощью диагностики, если используются биотинилированные реагенты. В случае расхождения между лабораторными показателями и клиническими симптомами или другими исследованиями ученые намерены рассмотреть возможность вмешательства биотина. Особое внимание планируется уделить новорожденным, детям и беременным женщинам при терапии высокими дозами биотина из-за почечной недостаточности. Отмечается, что фармацевты должны информировать пациентов о риске влияния биотинсодержащих продуктов.