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Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
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Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты

Компании, которые продают биотинсодержащие лекарства для специальных медицинских целей, совместно с Федеральным институтом лекарств и медицинских изделий, информируют о возможных помехах биотина с клиническими лабораторными тестами. Отмечается, что биотин может фальсифицировать лабораторные результаты
Ученые: Биотин может фальсифицировать лабораторные результаты

В частности, такой результат может быть зафиксирован, если тестовый принцип основан на взаимодействии между стрептавидином и биотином. Биотин, также известный как витамин В7 или витамин Н, показан для ежедневных потребностей парентерального питания, в зависимости от используемого лекарства, лечения дефицита биотина и соответствующего потребления витаминов. Кроме того, врожденные нарушения метаболизма требуют ранней и длительной терапии. В клинических испытаниях на взрослых пациентах для лечения прогрессирующего рассеянного склероза исследуется так называемая высокодозная биотиновая терапия в количестве 300 мг препарата в день. На рынке Германии доступны многочисленные биотинсодержащие добавки, способствующие обмену веществ и сохранению ногтей, волос и кожи.

Ученые намерены опросить пациентов о приеме биотина до лабораторного обследования, чтобы исключить ложные результаты теста. В случае необходимости, консультации должны проводиться в лаборатории и проверяться с помощью диагностики, если используются биотинилированные реагенты. В случае расхождения между лабораторными показателями и клиническими симптомами или другими исследованиями ученые намерены рассмотреть возможность вмешательства биотина. Особое внимание планируется уделить новорожденным, детям и беременным женщинам при терапии высокими дозами биотина из-за почечной недостаточности. Отмечается, что фармацевты должны информировать пациентов о риске влияния биотинсодержащих продуктов.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:52

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