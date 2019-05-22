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Александр Васильев получит вещи из гардероба покойной Юлии Началовой

Историк моды Александр Васильев получит вещи из гардероба покойной певицы Юлии Началовой. С просьбой предоставить некоторые наряды артистки к ее родителям обратились знакомые и друзья звезды.
Александр Васильев получит вещи из гардероба покойной Юлии Началовой

Согласно христианским традициям, пришло время отдавать вещи покойной Юлии Началовой, а с желанием разобрать гардероб звезды выступили многие ее знакомые. Как известно, певица имела большой гардероб и множество костюмов для сцены. Как отмечает пиар-директор Началовой Анна Исаева, Александр Васильев захотел получить несколько платьев певицы. Родители артистки не против, чтобы коллекция модного эксперта пополнилась вещами их дочери. С аналогичной просьбой к семье Началовой обратились несколько ее подруг, например, многих интересует коллекция сумок певицы.

В квартире звезды изменения не были внесены, и там все осталось, как при ее жизни. Судьба остального имущества артистки пока неизвестна, как передает “Собеседник”, а с предложением создать музей памяти артистки пока никто не выступал. Представители звезды ведут переговоры на счет концерта на годовщину смерти артистки, что может состоятся на одной из крупных площадок Москвы.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:55

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