Александр Васильев получит вещи из гардероба покойной Юлии Началовой
Историк моды Александр Васильев получит вещи из гардероба покойной певицы Юлии Началовой. С просьбой предоставить некоторые наряды артистки к ее родителям обратились знакомые и друзья звезды.
Согласно христианским традициям, пришло время отдавать вещи покойной Юлии Началовой, а с желанием разобрать гардероб звезды выступили многие ее знакомые. Как известно, певица имела большой гардероб и множество костюмов для сцены. Как отмечает пиар-директор Началовой Анна Исаева, Александр Васильев захотел получить несколько платьев певицы. Родители артистки не против, чтобы коллекция модного эксперта пополнилась вещами их дочери. С аналогичной просьбой к семье Началовой обратились несколько ее подруг, например, многих интересует коллекция сумок певицы.
В квартире звезды изменения не были внесены, и там все осталось, как при ее жизни. Судьба остального имущества артистки пока неизвестна, как передает “Собеседник”, а с предложением создать музей памяти артистки пока никто не выступал. Представители звезды ведут переговоры на счет концерта на годовщину смерти артистки, что может состоятся на одной из крупных площадок Москвы.
Согласно христианским традициям, пришло время отдавать вещи покойной Юлии Началовой, а с желанием разобрать гардероб звезды выступили многие ее знакомые. Как известно, певица имела большой гардероб и множество костюмов для сцены. Как отмечает пиар-директор Началовой Анна Исаева, Александр Васильев захотел получить несколько платьев певицы. Родители артистки не против, чтобы коллекция модного эксперта пополнилась вещами их дочери. С аналогичной просьбой к семье Началовой обратились несколько ее подруг, например, многих интересует коллекция сумок певицы.
В квартире звезды изменения не были внесены, и там все осталось, как при ее жизни. Судьба остального имущества артистки пока неизвестна, как передает “Собеседник”, а с предложением создать музей памяти артистки пока никто не выступал. Представители звезды ведут переговоры на счет концерта на годовщину смерти артистки, что может состоятся на одной из крупных площадок Москвы.
ШоуБиз
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:55