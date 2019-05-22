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Селин Дион и Джеймс Корден повторили знаменитую сцену из «Титаника»

Известная певица Селин Дион стала очередным гостем вечернего развлекательного шоу The Late Late Show с Джеймсом Корденом. В ходе совместной поездки по Лас-Вегасу звезды решили повторить знаменитую сцену из «Титаника».
Селин Дион и Джеймс Корден повторили знаменитую сцену из «Титаника»

Селин Дион, садясь в машину, сразу пошутила, что Джеймс Корден позвонил ей ровно в ее единственный выходной за год. После этого звезды на внедорожнике отправились кататься по улицам Лас-Вегаса. В ходе поездки они обсуждали творчество певицы и другие интересующие их темы, а также регулярно вместе исполняли проверенные годами хиты исполнительницы.

Когда дело дошло до ее самой знаменитой песни – «My Heart Will Go On», ставшей саундтреком к фильму «Титаник», телеведущий заявил, что ему чего-то не хватает. Селин Дион, не долго думая, поняла, о чем речь и предложила свое решение. Звезды поехали к знаменитому озеру-фонтану Балладжио, расположенному перед одноименными отелем и казино. Посреди этого искусственного водоема располагается площадка в виде кормы корабля.

Именно на ней Селин Дион и Джеймс Корден повторили знаменитую сцену из «Титаника», когда Джек обнимает Роуз, и они вместе смотрят на закат. Звезды активно исполняли песню «My Heart Will Go On» и даже слегка дополнили свои привычные образы. Телеведущий примерял парик, делающим его похожим на Леонардо Ди Каприо, а певица держала в руках ожерелье, появляющееся в фильме. За всем этим наблюдали обычные прохожие.



 
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ШоуБиз
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 01:19

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