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Диабет второго типа провоцирует развитие болезней печени
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Диабет второго типа провоцирует развитие болезней печени

Британские ученые провели исследование и установили, что диабет второго типа может провоцировать развитие заболеваний конкретных органов. Специалистам удалось установить подобную связь с смертельными болезнями печени – циррозом и раком.
Диабет второго типа провоцирует развитие болезней печени

Ученые из Лондонского университета королевы Марии и Университета Глазго провели масштабное исследование, в ходе которого изучили истории болезней 18 млн человек из Великобритании, Италии, Испании и Нидерландов. Оказалось, что наличие диабета второго типа способно провоцировать развитие смертных заболеваний печени. Ключевую роль в этом процессе играет неалкогольная жировая болезнь данного органа (НАЖБП). Именно она провоцирует последующее развитие цирроза и даже рака.

Английские ученые нашли существенную корреляцию между диабетом второго типа, ожирением и НАЖБП. Последняя повышает шанс развития агрессивных заболеваний печени в 2 раза. Люди, болеющие НАЖБП в следствие диабета второго типа, имеют шанс возникновения цирроза в 5 раз больше, чем обычно. То же самое касается и рака печени, вероятность его возникновения возрастает в 3,5 раза.

Специалисты отмечают, подобные данные добавили еще один орган, требующий к себе усиленного внимания среди людей, болеющих диабетом второго типа. Медики советуют обращать внимание не только на болезни печени, но и на проблемы с ожирением. Два этих фактора практически всегда приводят к развитию заболеваний данного органа.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:42

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