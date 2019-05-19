Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей





Если исключить из рациона ребенка мясо и рыбу, яйца, то можно лишить растущий организм необходимых микроэлементов. Такой тип диеты возможен лишь под регулярным наблюдением квалифицированных медиков и постоянной сдаче анализов, а также витаминных добавок к обычному рациону.Именно Бернард Девос, бельгийский чиновник, вынес на обсуждение данную тему после летальных исходов в детсадах и школах. Известно, что 3% детей являются вегетарианцами в Бельгии.