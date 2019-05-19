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Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей

Бельгийские медики выступили против вегетарианской диеты для детей. Они предлагают судить нерадивых родителей, заставляющих отпрысков так питаться.

Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей


Если исключить из рациона ребенка мясо и рыбу, яйца, то можно лишить растущий организм необходимых микроэлементов. Такой тип диеты возможен лишь под регулярным наблюдением квалифицированных медиков и постоянной сдаче анализов, а также витаминных добавок к обычному рациону.

Именно Бернард Девос, бельгийский чиновник, вынес на обсуждение данную тему после летальных исходов в детсадах и школах. Известно, что 3% детей являются вегетарианцами в Бельгии.



 
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Общество
Добавил: Котова Алена Сегодня, 01:10

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