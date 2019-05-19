Бельгийские медики выступили против вегетарианства для детей
Бельгийские медики выступили против вегетарианской диеты для детей. Они предлагают судить нерадивых родителей, заставляющих отпрысков так питаться.
Если исключить из рациона ребенка мясо и рыбу, яйца, то можно лишить растущий организм необходимых микроэлементов. Такой тип диеты возможен лишь под регулярным наблюдением квалифицированных медиков и постоянной сдаче анализов, а также витаминных добавок к обычному рациону.
Именно Бернард Девос, бельгийский чиновник, вынес на обсуждение данную тему после летальных исходов в детсадах и школах. Известно, что 3% детей являются вегетарианцами в Бельгии.
Если исключить из рациона ребенка мясо и рыбу, яйца, то можно лишить растущий организм необходимых микроэлементов. Такой тип диеты возможен лишь под регулярным наблюдением квалифицированных медиков и постоянной сдаче анализов, а также витаминных добавок к обычному рациону.
Именно Бернард Девос, бельгийский чиновник, вынес на обсуждение данную тему после летальных исходов в детсадах и школах. Известно, что 3% детей являются вегетарианцами в Бельгии.
Общество
Добавил: Котова Алена Сегодня, 01:10