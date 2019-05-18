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Ксения Бородина призналась, что из-за болезни вынуждена оставаться дома

Звезда «Дома-2» Ксения Бородина сообщила подписчикам, что из-за высокой температуры вынуждена сидеть дома. По словам телеведущей реалити-шоу, ее очень расстраивает тот факт, что она заболела, когда на улице наконец-таки наладилась погода, а в гараже стоит новенький автомобиль.

Ксения Бородина призналась, что из-за болезни вынуждена оставаться дома

Несколько часов назад Бородина разместила в личном микроблоге новый пост, в котором поспешила сообщить поклонникам, что уже несколько дней не выходит из дома.

«2 день лежу дома, болею», - написала Ксения.

По словам телезнаменитости, она пыталась собраться с силами, чтобы выйти на работу, однако сил у нее попросту нет. Сейчас Бородиной приходится только лежать и смотреть телесериалы. Впрочем, Ксении не приходится скучать, ведь болеющую мамочку с удовольствием развлекает 3-летняя дочь Теона.

Ксения Бородина призналась, что из-за болезни вынуждена оставаться дома

Один из фолловеров предположил, что телеведущая «Дома-2» простыла во время недавней поездки в Санкт-Петербург. По словам пользователя Instagram, в то время, когда Бородина и Омаров приехали в город, там было жутко холодно. Нужно сказать, что с предположениями подписчицы Ксения поспешила согласиться и заявила, что тоже так думает.

Ксения Бородина призналась, что из-за болезни вынуждена оставаться дома

Отметим, что в «северную столицу» Ксения отправилась в компании своего любимого супруга Курбана Омарова. Детей парочка решила оставить дома на няню, так как захотели провести время наедине. Пока неизвестно, заболел ли муж Бородиной, однако на ее свежих Stories, где она демонстрирует фанатам, что смотрит сериалы, бизнесмена нет. Судя по всему, возлюбленному звезды «Дома-2» повезло.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:16

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