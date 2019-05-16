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Motorola представила смартфон One Vision c кинематографическим экраном

Компания Motorola представила свою новинку – смартфон One Vision. Устройство получило необычный кинематографический экран с соотношением сторон 21:9, фронтальную камеру, врезанную в дисплей, и кристалл Samsung Exynos.
Motorola представила смартфон One Vision c кинематографическим экраном

Смартфон Motorola One Vision представляет собой симбиоз достаточно необычных дизайнерских и технических решений. Первое, что бросается в глаза, это форма 6,3-дюймового дисплея. Устройство имеет кинематографическое соотношение сторон 21:9 и соответствующее разрешение – 2520x1080 точек. Такие экраны до этого применялись только в смартфонах линейки Xperia от компании Sony. Еще одна отличительная черта новинки – врезанная в дисплей фронтальная камера, она располагается в левой его части.

Motorola One Vision функционирует на основе 8-ядерного процессора Samsung Exynos 9609, максимальная тактовая часта кристаллов которого равна 2,2 ГГц. Это еще одна отличительная черта новинки, так как чипсеты южнокорейского бренда обычно используются именно в его устройствах, а также иногда в Meizu. Модель получила 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Устройство имеет аккумулятор на 3500 мАч с поддержкой зарядки до 15 ватт и сканер отпечатков пальцев.

Новинка располагает двойной основной (48+5 МП) и одинарной фронтальной (25 МП) камерами. Motorola One Vision получит операционную систему Android 9.0 Pie без оболочки. Ценник устройства – 300 долларов.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:47

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