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Ученые узнали причины неэффективности препаратов от колоректального рака

Немецкие ученые провели исследование и узнали причины, почему некоторые препараты оказываются неэффективными при лечении колоректального рака. Все дело в ингибиторе MEK, активизирующем сигнальный путь Wnt, способствующий развитию онкологии.
Ученые узнали причины неэффективности препаратов от колоректального рака

В медицинской практике встречается много случаев, когда один и тот же препарат от колоректального рака не одинаково воздействует на разных людей. Долгое время медики не могли понять, почему так происходит, но немецкие ученые нашли ответ на этот вопрос. Во всем виноват ингибитор MEK, приводящий к активизации сигнального пути Wnt, а последний провоцирует накопление стволовых клеток, устойчивых к многим препаратам.

Это приводит к тому, что колоректальный рак не только хуже поддается лечению, но и имеет высокие шансы на ремиссию. Последняя происходит из-за стволовых клеток, невосприимчивых к воздействию лекарств. В итоге препараты уничтожают только обычные раковые клетки и тем самым лишь отсрочивают время повторного развития онкологии.

Ученые отмечают, теперь им нужно придумать, как решить имеющуюся проблему. Существует несколько основных вариантов: блокирование влияния ингибитора MEK на сигнальные пути Wnt или недопущение формирования стволовых раковых клеток. Специалисты считают, что у первой идеи больше шансов на воплощение, поэтому в последующих исследованиях они займутся именно этой темой.



 
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Наука
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 21:04

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