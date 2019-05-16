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Марина Анисина рассказала о смерти выдающегося фигуриста Василия Благова

Марина Анисина рассказала поклонникам о смерти Василия Благова. По словам супруги Никиты Джигурды, он был не только выдающимся фигуристом, но и удивительным человеком.
Марина Анисина рассказала о смерти выдающегося фигуриста Василия Благова

Как известно, Василий Благов скончался на 64 году жизни. Мария Анисина рассказала своим поклонникам в социальной сети Instagram о его смерти. СМИ опубликовали сравнительно мало информации по этому поводу, в связи с чем супруга Никиты Джигурды решила рассказать о данном событии исходя из собственного опыта. Она считает, что Василия Благова неспроста называли “подъемным краном”, так как на его руках фигуристки чувствовали себя словно птицы.

Стоит отметить, что к своей публикации Марина Анисина подкрепила фото молодого Василия Благова. Подписчики супруги Никиты Джигурды присоединились к соболезнованиям, а также поблагодарили её за данный пост.



 
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Добавил: Максим Бэр Сегодня, 15:46

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