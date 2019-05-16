В Вологде в ДТП с двумя легковыми авто пострадал 5-летний ребенок





ДТП случилось в 15 мая в Вологде около 7:30 по местному времени. 32-летняя женщина, управляющая легковым автомобилем Toyota Yaris, двигалась по второстепенной дорогое. На не регулированном перекрестке улиц Ветошкина и Зосимовской водитель приняла решение не уступать дорогу LADA Priora, двигавшейся по главному направлению. В результате недопонимания участников движения произошло столкновение, отечественная машина врезалась в левый бок иномарки, прямо в двери.В результате этого ДТП оба водителя не пострадали, 50-летний мужчина и 32-летняя женщина отказались от помощи медиков. Чего не скажешь о 5-летнем ребенке, находившемся в салоне легковушки Toyota Yaris. Несовершеннолетний получил множественные ушибы, медики оказали пострадавшему первую помощь.На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они занимаются установлением всех деталей этого происшествия. Основная версия аварии – ошибка водителя иномарки, не уступившего дорогу отечественной легковушке, следовавшей по главной дороге и имевшей приоритет движения.