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В Вологде в ДТП с двумя легковыми авто пострадал 5-летний ребенок

В Вологде случилось ДТП, столкнулись два легковых транспортных средства. В результате аварии, произошедшей на нерегулируемом перекрестке, пострадал 5-летний ребенок, находившийся в салоне одного из автомобилей.
В Вологде в ДТП с двумя легковыми авто пострадал 5-летний ребенок

ДТП случилось в 15 мая в Вологде около 7:30 по местному времени. 32-летняя женщина, управляющая легковым автомобилем Toyota Yaris, двигалась по второстепенной дорогое. На не регулированном перекрестке улиц Ветошкина и Зосимовской водитель приняла решение не уступать дорогу LADA Priora, двигавшейся по главному направлению. В результате недопонимания участников движения произошло столкновение, отечественная машина врезалась в левый бок иномарки, прямо в двери.

В результате этого ДТП оба водителя не пострадали, 50-летний мужчина и 32-летняя женщина отказались от помощи медиков. Чего не скажешь о 5-летнем ребенке, находившемся в салоне легковушки Toyota Yaris. Несовершеннолетний получил множественные ушибы, медики оказали пострадавшему первую помощь.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, они занимаются установлением всех деталей этого происшествия. Основная версия аварии – ошибка водителя иномарки, не уступившего дорогу отечественной легковушке, следовавшей по главной дороге и имевшей приоритет движения.



 
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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:23

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