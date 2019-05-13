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Названы главные причины смертей российских школьников на уроках физкультуры

Детским кардиологом и главой ЦСССА ФМБА России Леонидом Макаровым названы главные причины смертей российских школьников на физкультуре. В государстве число сердечных приступов у детей на уроках находится почти на таком же уровне, что и в других цивилизованных странах, однако там в 50 % инцидентов удаётся избежать летального исхода.
Названы главные причины смертей российских школьников на уроках физкультуры

Леонид Макаров считает, что в РФ плохо налажена система оказания первой медпомощи. Школьные медсёстры не в силах помочь ребёнку, у которого остановилось сердце, так как учебные заведения не оснащены необходимой для этого техникой. Также важна ранняя диагностика, и хотя в стране регулярную диспансеризацию осуществляют на высоком уровне, далеко не каждый медработник способен правильно интерпретировать результаты того же ЭКГ-обследования.

«Мне приходится нередко участвовать в судебных медэкспертизах после случаев, когда школьник умер вследствие остановки сердца из-за нагрузки на уроке физкультуры. Разбирая предыдущую медицинскую документацию, мы с судебными медиками видим, что у ребёнка на самом деле имелись патологии, причём явные, но врачи их не просто упустили – они их вообще не увидели», – рассказал специалист.

Кардиолог добавил, что дети в России являются незащищёнными со всех сторон: сперва врачи не обнаруживают у них заболевания, а затем им не оказывается первая помощь. В глобальном смысле главной причиной смертей российских школьников на физкультуре он назвал несовершенство закона.

«В Казахстане, например, после нескольких смертельных случаев в школах правительство постановило оснастить все учебные учреждения столицы автоматическими наружными дефибрилляторами и обучить педагогов ими пользоваться», – приводит слова Леонида Макарова издание «Звезда».



 
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Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 10:18

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