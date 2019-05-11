Выпускник Оксфордского университета рассказал о шести секретах успешной сдачи экзаменов





В первую очередь, следует сохранять ясность мысли. Для этого не нужно заниматься изучением информации более трех часов в сутки. Интенсивность работы, по мнению Нормана, играет очень большую роль при подготовке к экзаменам. Не помешает распечатать ответы на экзаменационные вопросы – в них можно делать пометки, помогающие сосредоточиться на материале и лучше его запомнить.Эксперт обращает внимание, что, составляя ответы, можно набросать небольшой план – это займет всего 15 минут. Его нужно начинать с двух наиболее содержательных абзацев. Не менее важной будет вычитка текста с пониманием слабых и сильных сторон. Метод ассоциаций и помощь интернета также не помешают.Каждый ответ следует прочитать не меньше 10 раз, а для того, чтобы сосредоточить внимание, нужно обвести несколько ключевых фраз. На абзац следует смотреть как на сценарий экзамена, оценивая: отвечает ли написанное на вопросы, которые могут задать преподаватели. Если это не так – стоит вычеркнуть написанное и перейти к следующему абзацу, советует специалист.Эксперт советует создать спокойную атмосферу, избегать стрессовых раздражителей, употреблять побольше фруктов и орехов, а также пить достаточное количество воды.