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Выпускник Оксфордского университета рассказал о шести секретах успешной сдачи экзаменов

Джо Норман из Лондона, являющийся выпускником Оксфордского университета и экспертом в сфере образования, рассказал о шести секретах, позволяющих успешно подготовиться к сдаче экзаменов. Рекомендации специалиста обнародовало издание Daily Mail.

Выпускник Оксфордского университета рассказал о шести секретах успешной сдачи экзаменов

В первую очередь, следует сохранять ясность мысли. Для этого не нужно заниматься изучением информации более трех часов в сутки. Интенсивность работы, по мнению Нормана, играет очень большую роль при подготовке к экзаменам. Не помешает распечатать ответы на экзаменационные вопросы – в них можно делать пометки, помогающие сосредоточиться на материале и лучше его запомнить.

Эксперт обращает внимание, что, составляя ответы, можно набросать небольшой план – это займет всего 15 минут. Его нужно начинать с двух наиболее содержательных абзацев. Не менее важной будет вычитка текста с пониманием слабых и сильных сторон. Метод ассоциаций и помощь интернета также не помешают.

Каждый ответ следует прочитать не меньше 10 раз, а для того, чтобы сосредоточить внимание, нужно обвести несколько ключевых фраз. На абзац следует смотреть как на сценарий экзамена, оценивая: отвечает ли написанное на вопросы, которые могут задать преподаватели. Если это не так – стоит вычеркнуть написанное и перейти к следующему абзацу, советует специалист.
Выпускник Оксфордского университета рассказал о шести секретах успешной сдачи экзаменов

Эксперт советует создать спокойную атмосферу, избегать стрессовых раздражителей, употреблять побольше фруктов и орехов, а также пить достаточное количество воды.



 
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Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 16:33

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