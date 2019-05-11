В Японии семеро школьников пострадали из-за обрушившегося на них навеса от солнца
В Японии 11 мая на территории учебного заведения города Кагамииси (префектура Фукусима) на школьников обрушился навес от солнца. Конструкция, поврежденная в результате сильного порыва ветра, травмировала не менее семи детей.
Инцидент случился днем во время проведения спортивного мероприятия, проходившего на территории школы. Ураганный порыв ветра обрушил тяжелый тент на гостей и участников состязания, травмировав некоторых из них. Пострадавших школьников младших классов сразу же доставили в местную клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Правоохранители не исключают, что сорвавшийся солнцезащитный навес, кроме семи школьников, мог нанести травмы еще кому-то. Однако обращений в больницу больше не зафиксировано.
На северо-востоке Хонсю, где расположен город Кагамииси, с пятницы установилась настоящая летняя жара. В некоторых местах региона температура достигает почти 30 градусов по Цельсию. Резкое потепление, как отмечают синоптики, сопровождается завихрениями потоков воздуха, создающими мини-торнадо.
Инцидент случился днем во время проведения спортивного мероприятия, проходившего на территории школы. Ураганный порыв ветра обрушил тяжелый тент на гостей и участников состязания, травмировав некоторых из них. Пострадавших школьников младших классов сразу же доставили в местную клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь.
На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Правоохранители не исключают, что сорвавшийся солнцезащитный навес, кроме семи школьников, мог нанести травмы еще кому-то. Однако обращений в больницу больше не зафиксировано.
На северо-востоке Хонсю, где расположен город Кагамииси, с пятницы установилась настоящая летняя жара. В некоторых местах региона температура достигает почти 30 градусов по Цельсию. Резкое потепление, как отмечают синоптики, сопровождается завихрениями потоков воздуха, создающими мини-торнадо.
В мире
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:14