В Японии семеро школьников пострадали из-за обрушившегося на них навеса от солнца





Инцидент случился днем во время проведения спортивного мероприятия, проходившего на территории школы. Ураганный порыв ветра обрушил тяжелый тент на гостей и участников состязания, травмировав некоторых из них. Пострадавших школьников младших классов сразу же доставили в местную клинику, где им была оказана необходимая медицинская помощь.На месте происшествия работали сотрудники МЧС. Правоохранители не исключают, что сорвавшийся солнцезащитный навес, кроме семи школьников, мог нанести травмы еще кому-то. Однако обращений в больницу больше не зафиксировано.На северо-востоке Хонсю, где расположен город Кагамииси, с пятницы установилась настоящая летняя жара. В некоторых местах региона температура достигает почти 30 градусов по Цельсию. Резкое потепление, как отмечают синоптики, сопровождается завихрениями потоков воздуха, создающими мини-торнадо.