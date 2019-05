Ученые: Прослушивание музыки в рабочее время повышает продуктивность

По словам Кэтлин Килер, профессора Школы бизнеса Университета Содружества Вирджинии, работе способствует только правильная музыка. В новом исследовании рассматриваются непосредственные физиологические и эмоциональные реакции, вызываемые музыкой, и их влияние на производительность. Такие аспекты, как объем, тексты песен и музыкальные предпочтения, могут влиять на результаты работы. Песни широко использовались в различных профессиях, например, на фабриках, в сельском хозяйстве, в море и шахтах. Килер провела собственное исследование, в котором музыка использовалась для повышения производительности, не отвлекая сотрудников. На рабочих местах экспериментальной группы имелись определенные типы музыки и порядок воспроизведения песен. Ранние данные свидетельствуют о том, что музыка не только улучшила производительность труда работников, но и повысила их воспринимаемое счастье.Песни с низкой сложностью, такие как «Carolina in My Mind» Джеймса Тейлора или «Let It Be» The Beatles, могут помочь человеку лучше выполнять сложные и творческие задачи, такие как планирование, рассуждение и решение проблем. Быстрый темп, песни с высокими вариациями, помогают облегчить исполнительное внимание и сдерживающий контроль, например «Holding Out For A Hero» Бонни Тайлер или «Paint It Black» The Rolling Stones. Данные композиции бы полезны при выполнении простых и рутинных задач, которые подчеркивают количество и скорость. Качество выполненных задач повышается при прослушивании песен, которые умеренны по темпу и динамическим вариациям, например «She's Not There» The Zombies.