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Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед началом «Евровидения-2019»

Перед началом «Евровидения» Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима. Об этом певец сообщил в своем Instagram-аккаунте.
Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед началом «Евровидения-2019»

Подготовка к песенному конкурсу ведется во всех направлениях, поэтому Сергей Лазарев со своей командой бэк-вокалистов посетил святые места Иерусалима. Подписчики предположили, что, возможно, певец ищет поддержки у высших сил для победы в «Евровидение». Многие артисты отмечают, что даже при идеальном уровне подготовки что-то может пойти не так на сцене. Так же люди этой профессии часто суеверны. Поклонники надеются, что этот визит к религиозным достопримечательностям поможет звезде прекрасно выступить и защитит от непредвиденных ситуаций.

«Дай Бог Ваше нахождение на Святой Земле принесёт Победу на конкурсе», «Записку в стене положили? Всегда сбывается», «Очень хорошо, заряжайся силой, тебе сейчас это надо», - комментировали подписчики.

Также Сергей Лазарев выложил в своем Instagram Stories посещение достопримечательностей. Поклонники отметили, что такая экскурсия пришлась им по душе.



 
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Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 08:49

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