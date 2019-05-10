Сергей Лазарев посетил святые места Иерусалима перед началом «Евровидения-2019»

Подготовка к песенному конкурсу ведется во всех направлениях, поэтому Сергей Лазарев со своей командой бэк-вокалистов посетил святые места Иерусалима. Подписчики предположили, что, возможно, певец ищет поддержки у высших сил для победы в «Евровидение». Многие артисты отмечают, что даже при идеальном уровне подготовки что-то может пойти не так на сцене. Так же люди этой профессии часто суеверны. Поклонники надеются, что этот визит к религиозным достопримечательностям поможет звезде прекрасно выступить и защитит от непредвиденных ситуаций.«Дай Бог Ваше нахождение на Святой Земле принесёт Победу на конкурсе», «Записку в стене положили? Всегда сбывается», «Очень хорошо, заряжайся силой, тебе сейчас это надо», - комментировали подписчики.Также Сергей Лазарев выложил в своем Instagram Stories посещение достопримечательностей. Поклонники отметили, что такая экскурсия пришлась им по душе.