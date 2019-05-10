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Заявлявшая о контакте с пришельцами Катя Лель снова столкнулась с НЛО

Российская певица Катя Лель разместила видеозапись на своей странице в сети Instagram, на которой запечатлен НЛО. Отечественная звезда уже несколько раз заявляла о своей встрече с инопланетянами.
Заявлявшая о контакте с пришельцами Катя Лель снова столкнулась с НЛО

Как отметила Катя Лель в своей публикации, ее дочь, десятилетняя Эмилия Кузнецова, первой заметила НЛО в небе над Кисловодском. На кадрах запечатлено темное небо и ночные огни города, а над горизонтом артистка обратила внимание на несколько мерцающих точек. На первых секундах размещенной видеозаписи певица воскликнула, обращаясь к дочери, что точек на самом деле две, а наследница указала пальцем на их расположение. При этом Катя Лель уверена, что представители инопланетных рас всегда рядом с человеком.

В комментариях большинство поклонников Кати Лель скептически отнеслись к данному видео, но некоторые заинтересовались частыми встречами звезды шоу-бизнеса с НЛО. В эфире радиостанции “Новое радио” артистка призналась, что в возрасте 16 лет встречалась с инопланетянами на их корабле. После этого певица обрела возможность сочинять музыку и читать мысли других людей.



 
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:25

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