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Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемьева показала ретро-фото с Женей Кузиным

Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемьева решила показать поклонникам снимок 4-летней давности, вспомнив, что именно тогда между ней и Женей Кузиным возникла любовь. Фолловеры пожелали молодым людям счастья и взаимопонимания.
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемьева показала ретро-фото с Женей Кузиным [/center]
Бывшая проектантка Саша Артемьева отметила, что за прошедшее время у нее в жизни было много романтичных моментов, связанных с возлюбленным Женей Кузиным. Одним из них звезда реалити решила поделиться с фанатами. В своем блоге в Instagram девушка опубликовала снимок с рыбалки.
«Как переедем в квартиру, обязательно распечатаю это фото в фоторамку. Это мое самое любимое фото. Здесь я влюблена в своего будущего мужа. Самое лучшее время было для нас. Мы присматривались друг к другу...ухаживали)», - вспомнила Саша Артемьева.

Звезда проекта "Дом-2" также поделилась, что тогда они с возлюбленным много шутили, смеялись и переживали. Съемки занимали по 23 часа в сутки, а потому даже пообедать вместе для пары было проблемой. Участники жили на острове, а потому часто еду приходилось добывать самим. Несмотря на все трудности, Артемьева призналась, что пережила бы все те моменты вновь.
Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемьева показала ретро-фото с Женей Кузиным

Поклонники в комментариях поддержали Сашу Артемьеву и отметили, что именно тот период можно назвать одним из самых лучших за все время схемок проекта "Дом-2".



 
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Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 09:22

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