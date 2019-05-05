Экс-участница проекта "Дом-2" Саша Артемьева показала ретро-фото с Женей Кузиным

«Как переедем в квартиру, обязательно распечатаю это фото в фоторамку. Это мое самое любимое фото. Здесь я влюблена в своего будущего мужа. Самое лучшее время было для нас. Мы присматривались друг к другу...ухаживали)», - вспомнила Саша Артемьева.





[/center]Бывшая проектантка Саша Артемьева отметила, что за прошедшее время у нее в жизни было много романтичных моментов, связанных с возлюбленным Женей Кузиным. Одним из них звезда реалити решила поделиться с фанатами. В своем блоге в Instagram девушка опубликовала снимок с рыбалки.Звезда проекта "Дом-2" также поделилась, что тогда они с возлюбленным много шутили, смеялись и переживали. Съемки занимали по 23 часа в сутки, а потому даже пообедать вместе для пары было проблемой. Участники жили на острове, а потому часто еду приходилось добывать самим. Несмотря на все трудности, Артемьева призналась, что пережила бы все те моменты вновь.Поклонники в комментариях поддержали Сашу Артемьеву и отметили, что именно тот период можно назвать одним из самых лучших за все время схемок проекта "Дом-2".