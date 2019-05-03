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Эксперты назвали самые лучшие для утоления жажды напитки

В преддверие наступления лета эксперты рассказали людям, какие напитки лучше всего утоляют жажду. Специалисты назвали четыре наилучших варианта, способных подойди большей части людей.
Эксперты назвали самые лучшие для утоления жажды напитки

Врач-диетолог Анжелика Дюваль отмечает, в мире не существует лучшего напитка для утоления жажды, чем вода. Эксперт не советует людям отказываться от этой простой и проверенной жидкости, но при этом есть несколько правил, способных улучшить эффект. Во-первых, воду не стоит выпивать залпом, необходимо это делать размеренно, небольшими глотками с интервалом. Во-вторых, ежедневный объем жидкости лучше распределять в течении суток и разделить на маленькие порции. В-третьих, сама вода должна быть комнатной температуры. Ежедневный объем жидкости можно рассчитать исходя из 30 мл на 1 кг веса. В жаркую погоду этот объем можно увеличивать до 10%. Столичный врач-гастроэнтеролог Семен Раппопорт отметил, что потеющие люди теряют много соли, поэтому в воду можно добавлять немного данных минералов.

Квас также не остался без внимания экспертов. Они рекомендуют утолять жажду этим напитком, так как он нормализует пищеварение и восстанавливает водно-солевой баланс. При этом квас не стоит употреблять тем, у кого хронические заболевания почек, язва или гастрит.

Прохладный чай, отмечают эксперты, также хорошо подходит для утоления жажды. В него рекомендуют добавлять лимон, мяту и сок топинамбура.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:35

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