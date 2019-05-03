Эксперты назвали самые лучшие для утоления жажды напитки





Врач-диетолог Анжелика Дюваль отмечает, в мире не существует лучшего напитка для утоления жажды, чем вода. Эксперт не советует людям отказываться от этой простой и проверенной жидкости, но при этом есть несколько правил, способных улучшить эффект. Во-первых, воду не стоит выпивать залпом, необходимо это делать размеренно, небольшими глотками с интервалом. Во-вторых, ежедневный объем жидкости лучше распределять в течении суток и разделить на маленькие порции. В-третьих, сама вода должна быть комнатной температуры. Ежедневный объем жидкости можно рассчитать исходя из 30 мл на 1 кг веса. В жаркую погоду этот объем можно увеличивать до 10%. Столичный врач-гастроэнтеролог Семен Раппопорт отметил, что потеющие люди теряют много соли, поэтому в воду можно добавлять немного данных минералов.Квас также не остался без внимания экспертов. Они рекомендуют утолять жажду этим напитком, так как он нормализует пищеварение и восстанавливает водно-солевой баланс. При этом квас не стоит употреблять тем, у кого хронические заболевания почек, язва или гастрит.Прохладный чай, отмечают эксперты, также хорошо подходит для утоления жажды. В него рекомендуют добавлять лимон, мяту и сок топинамбура.