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Опубликованы первые рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5

В Сети опубликовали первые рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5. Стало известно, что новинку оснастят трассировкой лучей и объемным звуком, а также она будет поддерживать разрешение 8К.

Опубликованы первые рендеры игровой консоли Sony PlayStation 5

В Интернете уже продолжительное время ходят слухи о пятом поколении игровой приставки Sony PlayStation. Отмечается, что PlayStation 4 была представлена в 2013 году, спустя некоторое время анонсировали PlayStation 4 Slim и Pro. Сейчас появилась информация, что PlayStation 5 оснастят трассировкой лучей, объемным звуком и скоростным твердотельным накопителем для уменьшения времени загрузки, а также она будет поддерживать разрешение 8К. По слухам, распространяющимся в Сети, стало известно, что выход пятого поколения игровой приставки от Sony ожидается в конце 2020 года, а анонс консоли состоится в июне того же года.

Официальные представители корпорации сообщили, что Sony собирается предложить своим пользователям новинку по розничной цене, которая станет максимально привлекательной для игроков, учитывая ее функциональные возможности.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:41

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