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Андрей Григорьев-Аполлонов попросил супругу Марину вернуться к нему

Знаменитый певец из группы «Иванушки International» признался, что с женой Мариной они разъехались, однако пара продолжает воспитывать своих детей вместе. Во время последнего выступления артист попросил супругу вернуться к нему, признав свои ошибки.
Андрей Григорьев-Аполлонов попросил супругу Марину вернуться к нему

Как утверждает артист, причиной расставания являются вовсе не его измены, которые ему периодически приписывают. Григорьев-Аполлонов считает все эти сплетни вымыслом и не придает им значения. Окружение певца склонно к мнению, что Мария Григорьева-Аполлонова ушла от супруга, поскольку ей надоело постоянное внимание мужа к посторонним женщинам. Поскольку известный певец пользуется популярностью у молодых дам, он не брезгует опрометчивым поведением в их компании. Также некоторые считают, что еще одной причиной расставания может быть алкоголь, которым артист иногда злоупотребляет.

Сам Андрей Григорьев-Аполлонов на дискотеке «Золотые хиты» обратился к своей супруге с просьбой вернутся к нему. Он говорит, что за ним много косяков, однако он нечего не может с этим поделать. Также певец сообщил об искренней любви к своей жене.



 
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Добавил: Белоусов Алексей Сегодня, 13:30

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