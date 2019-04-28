Андрей Григорьев-Аполлонов попросил супругу Марину вернуться к нему





Как утверждает артист, причиной расставания являются вовсе не его измены, которые ему периодически приписывают. Григорьев-Аполлонов считает все эти сплетни вымыслом и не придает им значения. Окружение певца склонно к мнению, что Мария Григорьева-Аполлонова ушла от супруга, поскольку ей надоело постоянное внимание мужа к посторонним женщинам. Поскольку известный певец пользуется популярностью у молодых дам, он не брезгует опрометчивым поведением в их компании. Также некоторые считают, что еще одной причиной расставания может быть алкоголь, которым артист иногда злоупотребляет.Сам Андрей Григорьев-Аполлонов на дискотеке «Золотые хиты» обратился к своей супруге с просьбой вернутся к нему. Он говорит, что за ним много косяков, однако он нечего не может с этим поделать. Также певец сообщил об искренней любви к своей жене.