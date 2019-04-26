Алексей Воробьев покинул кресло жюри «Ты супер!» в середине проекта





Съемки третьего сезона конкурса стартовали на телеканале НТВ 10 марта. Программа получилась не совсем традиционной, поскольку все солисты, принимающие участие в шоу, далеко не новички. Конкурсанты пробовали свои силы в прошлых сезонах «Ты супер!». В качестве наставников организаторы выбрали Игоря Крутого, Диану Арбенину, Елку и Алексея Воробьева. На протяжении прошедшего периода музыкант переживал и болел за каждого исполнителя, однако, несмотря на это, ему пришлось покинуть шоу молодых талантов.Решение звезды связано со слишком плотным графиком и большой занятостью в различных проектах. Певец вынужден лететь в Америку, где должны начаться съемки. Знаменитость сожалеет, что возникли такие обстоятельства: «Мое сердце остается с вами». Кресло Воробьева должен занять продюсер Виктор Дробыш, которому не впервые решать судьбу юных вокалистов, ведь он поддерживал конкурс с самого начала его создания.