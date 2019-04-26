Алексей Воробьев покинул кресло жюри «Ты супер!» в середине проекта
Алексей Воробьев покинул кресло жюри популярного шоу «Ты супер!» в середине проекта. Вместо российского музыканта ответственность за наставничество согласился взять Виктор Дробыш.
Съемки третьего сезона конкурса стартовали на телеканале НТВ 10 марта. Программа получилась не совсем традиционной, поскольку все солисты, принимающие участие в шоу, далеко не новички. Конкурсанты пробовали свои силы в прошлых сезонах «Ты супер!». В качестве наставников организаторы выбрали Игоря Крутого, Диану Арбенину, Елку и Алексея Воробьева. На протяжении прошедшего периода музыкант переживал и болел за каждого исполнителя, однако, несмотря на это, ему пришлось покинуть шоу молодых талантов.
Решение звезды связано со слишком плотным графиком и большой занятостью в различных проектах. Певец вынужден лететь в Америку, где должны начаться съемки. Знаменитость сожалеет, что возникли такие обстоятельства: «Мое сердце остается с вами». Кресло Воробьева должен занять продюсер Виктор Дробыш, которому не впервые решать судьбу юных вокалистов, ведь он поддерживал конкурс с самого начала его создания.
Съемки третьего сезона конкурса стартовали на телеканале НТВ 10 марта. Программа получилась не совсем традиционной, поскольку все солисты, принимающие участие в шоу, далеко не новички. Конкурсанты пробовали свои силы в прошлых сезонах «Ты супер!». В качестве наставников организаторы выбрали Игоря Крутого, Диану Арбенину, Елку и Алексея Воробьева. На протяжении прошедшего периода музыкант переживал и болел за каждого исполнителя, однако, несмотря на это, ему пришлось покинуть шоу молодых талантов.
Решение звезды связано со слишком плотным графиком и большой занятостью в различных проектах. Певец вынужден лететь в Америку, где должны начаться съемки. Знаменитость сожалеет, что возникли такие обстоятельства: «Мое сердце остается с вами». Кресло Воробьева должен занять продюсер Виктор Дробыш, которому не впервые решать судьбу юных вокалистов, ведь он поддерживал конкурс с самого начала его создания.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:02