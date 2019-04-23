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Станислав Садальский о Максиме Галкине: «Он не должен вести взрослые передачи»

Актер театра и кино Станислав Садальский негативно высказался о телепрограмме «Сегодня вечером» и о ведущем юмористе Максиме Галкине. По его словам, супруг Аллы Пугачевой не должен вести «взрослые передачи».
Станислав Садальский о Максиме Галкине: «Он не должен вести взрослые передачи»

Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram 67-летний Станислав Садальский опубликовал рейтинги рекламодателей за 20 апреля. По ним можно понять, что у 42-летнего Максима Галкина очень низкие показатели. При этом в одном из последних эфиров у него был достаточно интересный собеседник артистка Яна Чурикова. Под изображением журналист написал, что шоумен не должен вести «взрослые передачи».
«Артист он, мягко говоря, средний, невыдающийся, отнюдь не Дима Нагиев и даже не Петросян!» - отметил известный актер.

Также Станислав Садальский добавил, что Максим Галкин хорошо пародирует надоевших политиков. Стендап-комик умный, добрый и начитанный, но к искусству не имеет никакого отношения, считает артист.

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💣Друзья!😌. Ничего личного только цифры, рекламодатели прислали рейтинг передач за субботу, самые низкие цифры «Сегодня вечером», намозоливший глаза Максим встречался с несамой плохой артисткой Чуриковой , уважаемый КЛ, ну не умеет парень вести взрослые программы. 🤮 Хотя на прошлой неделе в передаче «Моя жена Алла П.»Цифры зашкаливали, уверяю вас у телеграфного столба были цифры повыше ...., просто всем интересна судьба любимой народом Алуси... Кстати! посмотрите рейтинги РТР , Малахов (Привет Андрей), Гуревич (100 к одному)... просто рвут эфиры 👏👏👏👏👏 До сих пор не могу понять, за что этот пародист удостоился чести вот уже на протяжении многих лет вести кучу передач?! Которые с треском проваливаются... ✔️Артист он, мягко говоря, средний, невыдающийся, отнюдь не Дима Нагиев и даже не Петросян! Да, ему прекрасно удаются пародии на надоевших политиков, имитации голоса и манер Ренаты Литвиновой, но что касается пародий на поющих артистов, то здесь, простите, полный аут. 🔛Может быть, Галкин умный, начитанный, добрый малый, но какое это имеет отношение к искусству и ТВ? #😍 #Стас #ртр #1 #1канал #приветандрей

Публикация от Стас Садальский️🎬 (@stassadal)



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:49

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