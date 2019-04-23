Станислав Садальский о Максиме Галкине: «Он не должен вести взрослые передачи»

Сегодня на своей странице в социальной сети Instagram 67-летний Станислав Садальский опубликовал рейтинги рекламодателей за 20 апреля. По ним можно понять, что у 42-летнего Максима Галкина очень низкие показатели. При этом в одном из последних эфиров у него был достаточно интересный собеседник артистка Яна Чурикова. Под изображением журналист написал, что шоумен не должен вести «взрослые передачи».«Артист он, мягко говоря, средний, невыдающийся, отнюдь не Дима Нагиев и даже не Петросян!» - отметил известный актер.Также Станислав Садальский добавил, что Максим Галкин хорошо пародирует надоевших политиков. Стендап-комик умный, добрый и начитанный, но к искусству не имеет никакого отношения, считает артист.