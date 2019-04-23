Наоми Кэмпбелл произвела фурор на нигерийской неделе моды

В один из своих выходов Наоми Кэмпбелл появилась на подиуме в брючном костюме с принтом «под зебру», под пиджаком которого не оказалось бюстгальтера. В другой раз знаменитость предстала перед на публикой в элегантном серебристом костюме со стразами. Покрой пиджака также продемонстрировал отсутствие предмета женского нижнего белья на манекенщице.Хотя сама Наоми Кэмпбелл пока не публиковала снимки с нигерийской недели моды в соцсетях, поклонники уже распространили их по фанатским сообществам звезды подиума.Однако на странице супермодели в Instagram недавно появилось другое фото пикантного содержания. На нем запечатлено, как она в купальнике сидит на шоколадном кролике в виде эмблемы журнала Playboy. Под публикацией Наоми Кэмпбелл оставила комментарий, в котором пожелала почитателям «счастливого Пасхального понедельника».