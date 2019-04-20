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Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini в 2019 году

Компания Boston Dynamics заявила о том, что уже летом начнет производство первой партии своих четвероногих роботов SpotMini. Это означает, что выход данного устройства на рынок должен состояться уже в 2019 году, его цена будет названа ближе к моменту старта продаж.
Boston Dynamics начнет продажу роботов SpotMini в 2019 году

Об этом заявил президент компании Boston Dynamics Марк Рэйберт во время презентации в рамках ежегодной конференции производителей робототехники и искусственного интеллекта TechCrunch Sessions: Robotics + AI. В прошлом году на этом же мероприятии было объявлено о решении начала коммерческого производства роботов SpotMini, созданных специалистами организации. В этот раз руководитель компании более детально рассказал о имеющихся планах.

Уже летом Boston Dynamics собираются произвести первую партию SpotMini, ее объем составит 100 единиц. Следовательно, отмечают эксперты, на рынок четвероногий робот выйдет до конца 2019 года. Все технические подробности и цену новинки Марк Рэйберт пообещал сообщить позже.

Руководитель Boston Dynamics отметил, что видит SpotMini аналогом операционной системы Android. Он хочет, чтобы любой желающий мог заниматься созданием программного обеспечения для этого робота, что только ускорит процесс развития подобных технологий. Специалисты компании планируют внести некоторые серьезные изменения в конструкцию устройства – поставить защитные экраны и оснастить его камерами со всех сторон.



 
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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 14:20

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