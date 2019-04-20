Эксперты назвали самые популярные автомобили России





В марте 2019 года самым популярным автомобилем России оказалась другая модель отечественного «АвтоВАЗ» - LADA Vesta, но в итоговом зачете за первый квартал она оказалась лишь на втором месте. Ее продажи составили 27,8 тысячи единиц, что означает рост на 15%. Kia Rio уже долгий период остается самой продаваемой иномаркой на российском рынке и в этот раз заняла привычную третью строчку. За первый квартал 2019 года было реализовано 22,3 тысячи автомобилей, что говорит о падении на 13%.Четвертую и пятую строчку среди самых популярных моделей, рассказывают эксперты, заняли Hyundai Creta и Sonata. Первая продалась объемом в 16,7 тысячи единиц, а вторая – 14,2 тысячи. Показатели изменения их продаж - +6% и -2% соответственно. Шестое место в рейтинге досталось Volkswagen Polo с результатом в 11,8 тысячи единиц и ростом на 2%. Следующие три места первой десятки заняли: LADA Largus (9,4 тысячи единиц; +2%), Renault Duster (8,3 тысячи единиц; -19%) и Toyota Camry (8,3 тысячи единиц; +37%). Десятую строчку в списке самых продаваемых автомобилей в России за первый квартал 2019 года заняла Skoda Rapid. Эта модель была продана объемом в 8 тысяч единиц, что означает сокращение продаж на 1%.