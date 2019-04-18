Мошенники украли у Владимира Меньшова 40 тысяч рублей





Часто звезды просят не поддаваться на уловки мошенников, которые орудуют от их имени. Но иногда известные люди также попадаются «на удочку».Во время участия в онлайн-шоу «The Люди» Владимир Меньшов рассказал, что однажды стал жертвой злоумышленников. Кинематографист сообщил, что в тот момент, когда ему поступил звонок от неизвестных людей, которые представились сотрудниками банка, он ехал в машине, потому был застигнут врасплох. Голос в трубке сообщил, что со счета были сняты деньги и настоятельно посоветовали найти ближайший банкомат. Там режиссер собственноручно перевел на неизвестный счет 40 тысяч рублей.Когда Владимир Меньшов рассказал супруге о случившимся, она удивилась поступку супруга, хотя сама, как отмечает кинематографист, более доверчива, чем он. Уже к вечеру и сам Меньшов сообразил, что был обманут.Режиссер отмечает, что его легко сбить с толку. Он теряется, если встречает сильного противника. Но, зная о своем слабом месте, он старается избегать таких ситуаций.