Мошенники украли у Владимира Меньшова 40 тысяч рублей
Владимир Меньшов попался на уловку мошенников. Они обманом заставили его перевести 40 тысяч рублей.
Часто звезды просят не поддаваться на уловки мошенников, которые орудуют от их имени. Но иногда известные люди также попадаются «на удочку».
Во время участия в онлайн-шоу «The Люди» Владимир Меньшов рассказал, что однажды стал жертвой злоумышленников. Кинематографист сообщил, что в тот момент, когда ему поступил звонок от неизвестных людей, которые представились сотрудниками банка, он ехал в машине, потому был застигнут врасплох. Голос в трубке сообщил, что со счета были сняты деньги и настоятельно посоветовали найти ближайший банкомат. Там режиссер собственноручно перевел на неизвестный счет 40 тысяч рублей.
Когда Владимир Меньшов рассказал супруге о случившимся, она удивилась поступку супруга, хотя сама, как отмечает кинематографист, более доверчива, чем он. Уже к вечеру и сам Меньшов сообразил, что был обманут.
Режиссер отмечает, что его легко сбить с толку. Он теряется, если встречает сильного противника. Но, зная о своем слабом месте, он старается избегать таких ситуаций.
Часто звезды просят не поддаваться на уловки мошенников, которые орудуют от их имени. Но иногда известные люди также попадаются «на удочку».
Во время участия в онлайн-шоу «The Люди» Владимир Меньшов рассказал, что однажды стал жертвой злоумышленников. Кинематографист сообщил, что в тот момент, когда ему поступил звонок от неизвестных людей, которые представились сотрудниками банка, он ехал в машине, потому был застигнут врасплох. Голос в трубке сообщил, что со счета были сняты деньги и настоятельно посоветовали найти ближайший банкомат. Там режиссер собственноручно перевел на неизвестный счет 40 тысяч рублей.
Когда Владимир Меньшов рассказал супруге о случившимся, она удивилась поступку супруга, хотя сама, как отмечает кинематографист, более доверчива, чем он. Уже к вечеру и сам Меньшов сообразил, что был обманут.
Режиссер отмечает, что его легко сбить с толку. Он теряется, если встречает сильного противника. Но, зная о своем слабом месте, он старается избегать таких ситуаций.
ШоуБиз
Добавил: Никишева Наталья Сегодня, 11:34