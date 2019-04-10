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Стали известны самые популярные игры 2018 года в РФ

Рынок консолей в РФ продолжает увеличиваться, а наиболее популярной игрой среди отечественных геймеров стал симулятор FIFA 18. О показателях минувшего года рассказали в компании «М.Видео-Эльдорадо».
Стали известны самые популярные игры 2018 года в РФ

В 2018 году жители России приобрели 2,2 миллиона копий видеоигр, благодаря чему прирост составил 5%. На покупку игр геймеры потратили 4,5 миллиардов рублей. Почти 70% рынка пришлось на проекты, выпускаемые на Sony PlayStation 4, при этом продажи на PC снизились в два раза.

Среди всех игр для четвертой платформы самой большой популярностью пользуется футбольный симулятор FIFA, уступили ей Spider Man, God of War и Detpoit. У фанатов Switch более всего востребована игра The Legend of Zeida, а пользователи компьютеров чаще всего приобретали GTA V.

При увеличении популярности онлайн-игр и возможности загрузить их из мировой Сети по-прежнему снижается реализация коробочных игр. В 2018 году спрос в денежном эквиваленте упал в 2,5 раза, а в штучном - вдвое. Средний ценник физического носителя составил 670 рублей, что на 30% меньше показателей прошлого года.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58

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