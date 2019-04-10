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Honor планирует презентовать инновационный ноутбук MagicBook 2019

Дочерняя компания китайского бренда Huawei, известная как Honor, планирует презентовать ноутбук MagicBook 2019. Инновационный аппарат станет достойной заменой известным моделям компании из Купертино, - полагают эксперты.
Honor планирует презентовать инновационный ноутбук MagicBook 2019

Ноутбук от Honor, первые тизеры которого уже появились в Сети, может стать альтернативой популярным девайсам от Apple, так как продукт вполне соответствует требованиям потенциальных покупателей, предпочитающих устройства, функционирующие на ОС Windows. Согласно оценке экспертов, MagicBook 2019 сможет похвастаться твердотельным накопителем PCIe. Главные преимущества последнего – обеспечение высокой производительности устройства и наличие дискретного графического ускорителя.

Специалисты предполагают: новинка получит достаточно высокую стоимость, как и ее предшественники. По имеющимся данным, презентация продукта состоится 17 апреля в Китае. Информация о точной стоимости и дате выхода на рынок станет известна только после официального представления MagicBook 2019.



 
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Технологии
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 10:08

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