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Титановый RED Hydrogen One вышел на рынок по цене $1595

Компания RED выпустила на рынок титановый Hydrogen One по цене 1595 долларов. Долгожданная новинка оснащена одноядерным процессором Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти.
Титановый RED Hydrogen One вышел на рынок по цене $1595

История титановой версии Hydrogen One очень длинная и сложная. Модель вышла в 2017 году, и тогда компания RED предлагала покупателям две версии устройства: алюминиевую (1295 долларов) и титановую (1595 долларов). Несмотря на это, те, кто оформили предзаказ на более дорогой вариант, в итоге получили обычный. Производитель заявил, что пока отложил выпуск титановой версии. Это вызвало недовольство пользователей, а многие посчитали себя обманутыми. Чуть позже компания RED добавила, что когда состоится выход титановой версии, то те, кто сделал на нее предзаказ, получат гаджет бесплатно.

Так и произошло, вышедший на рынок титановый Hydrogen One был доставлен всем без дополнительной оплаты, а алюминиевую версию они могут оставить себе. Таким образом бренд решил извиниться за свою ошибку, допущенную еще в 2017 году. При этом сейчас уже любой желающий может купить такую версию смартфона за 1595 долларов.
Титановый RED Hydrogen One вышел на рынок по цене $1595

Титановый RED Hydrogen One имеет одноядерный процессор Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, хотя у алюминиевой версии объем был в два раза меньше. Устройство имеет 5,7-дюймовый экран, боковой дактилоскопический сканер отпечаток пальцев и разъем 3,5 мм для наушников. Смартфон функционирует на базе Android 8.1 Oreo.



 
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:10

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