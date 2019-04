Титановый RED Hydrogen One вышел на рынок по цене $1595

История титановой версии Hydrogen One очень длинная и сложная. Модель вышла в 2017 году, и тогда компания RED предлагала покупателям две версии устройства: алюминиевую (1295 долларов) и титановую (1595 долларов). Несмотря на это, те, кто оформили предзаказ на более дорогой вариант, в итоге получили обычный. Производитель заявил, что пока отложил выпуск титановой версии. Это вызвало недовольство пользователей, а многие посчитали себя обманутыми. Чуть позже компания RED добавила, что когда состоится выход титановой версии, то те, кто сделал на нее предзаказ, получат гаджет бесплатно.Так и произошло, вышедший на рынок титановый Hydrogen One был доставлен всем без дополнительной оплаты, а алюминиевую версию они могут оставить себе. Таким образом бренд решил извиниться за свою ошибку, допущенную еще в 2017 году. При этом сейчас уже любой желающий может купить такую версию смартфона за 1595 долларов.Титановый RED Hydrogen One имеет одноядерный процессор Snapdragon 835, 6 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти, хотя у алюминиевой версии объем был в два раза меньше. Устройство имеет 5,7-дюймовый экран, боковой дактилоскопический сканер отпечаток пальцев и разъем 3,5 мм для наушников. Смартфон функционирует на базе Android 8.1 Oreo.