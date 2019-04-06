Ученые обнаружили две галактики-призрака без темной материи
Несколько десятилетий назад ученые узнали о существовании галактик-призраков, где концентрация звезд очень мала. Только недавно стало понятно, что подобные космические объекты достаточно распространены во Вселенной, однако эксперты не могут понять как они существуют без темной материи.
Некоторые галактики имеют размер Млечного Пути или даже больше, но у них так мало звезд, что они чрезвычайно слабы, практически прозрачны и их трудно обнаружить. Большинство из так называемых ультрадиффузионных галактик должны быть необычайно богатыми темной материей - это обеспечило бы гравитационное притяжение, чтобы предотвратить расформирование разреженных звезд. Но теперь астрономы обнаружили не одну, а две галактики, которые, похоже, лишены темной материи. Новое открытие усложняет картину того, как они появились.
В прошлом году Питер ван Доккум (Йельский университет) и его коллеги обнаружили первую галактику без темной материи на окраине эллиптической NGC 1052, получившую название NGC 1052-DF2 . Наблюдая за 10 шаровыми скоплениями, астрономы определили общую массу DF2. Оказывалось, она примерно эквивалентна массе звезд. Обычно общая масса галактики превышает это значение в 100 и более раз, намекая на присутствие темной материи. Но в этой галактике, кажется, нет никакой скрытой материи - только звезды. По причинам, которые астрономы до сих пор не понимают, сами шаровые скопления тоже странные. Они все необыкновенно светящиеся , примерно такие же яркие, как Омега Центавра, самое яркое шаровое скопление в Млечном Пути.
Теперь команда ван Доккума открыла новую галактику без темной материи: NGC 1052-DF4. Она - двойник прежде обнаруженного космического объекта. Также как DF2, DF4, кажется, имеет общую массу, эквивалентную звездной, еще раз отрицая потребность в темной материи. Долгое время ученые спорили, чтобы объяснить их происхождение.
Недавнее исследование предполагает, что ультрадиффузные галактики - это по существу большие карлики: у них нормальное количество звезд для карликовых галактик, просто они необычно велики. Данное объяснение противоречит теории «призрачной галактики», которую поддерживал Ван Доккум и другие. Пока найти компромисс астрономам не удалось, а потому исследование странных скоплений продолжается.
Некоторые галактики имеют размер Млечного Пути или даже больше, но у них так мало звезд, что они чрезвычайно слабы, практически прозрачны и их трудно обнаружить. Большинство из так называемых ультрадиффузионных галактик должны быть необычайно богатыми темной материей - это обеспечило бы гравитационное притяжение, чтобы предотвратить расформирование разреженных звезд. Но теперь астрономы обнаружили не одну, а две галактики, которые, похоже, лишены темной материи. Новое открытие усложняет картину того, как они появились.
В прошлом году Питер ван Доккум (Йельский университет) и его коллеги обнаружили первую галактику без темной материи на окраине эллиптической NGC 1052, получившую название NGC 1052-DF2 . Наблюдая за 10 шаровыми скоплениями, астрономы определили общую массу DF2. Оказывалось, она примерно эквивалентна массе звезд. Обычно общая масса галактики превышает это значение в 100 и более раз, намекая на присутствие темной материи. Но в этой галактике, кажется, нет никакой скрытой материи - только звезды. По причинам, которые астрономы до сих пор не понимают, сами шаровые скопления тоже странные. Они все необыкновенно светящиеся , примерно такие же яркие, как Омега Центавра, самое яркое шаровое скопление в Млечном Пути.
Теперь команда ван Доккума открыла новую галактику без темной материи: NGC 1052-DF4. Она - двойник прежде обнаруженного космического объекта. Также как DF2, DF4, кажется, имеет общую массу, эквивалентную звездной, еще раз отрицая потребность в темной материи. Долгое время ученые спорили, чтобы объяснить их происхождение.
Недавнее исследование предполагает, что ультрадиффузные галактики - это по существу большие карлики: у них нормальное количество звезд для карликовых галактик, просто они необычно велики. Данное объяснение противоречит теории «призрачной галактики», которую поддерживал Ван Доккум и другие. Пока найти компромисс астрономам не удалось, а потому исследование странных скоплений продолжается.
Наука / Авторские новости
Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 08:17