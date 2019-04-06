Ученые обнаружили две галактики-призрака без темной материи





Некоторые галактики имеют размер Млечного Пути или даже больше, но у них так мало звезд, что они чрезвычайно слабы, практически прозрачны и их трудно обнаружить. Большинство из так называемых ультрадиффузионных галактик должны быть необычайно богатыми темной материей - это обеспечило бы гравитационное притяжение, чтобы предотвратить расформирование разреженных звезд. Но теперь астрономы обнаружили не одну, а две галактики, которые, похоже, лишены темной материи. Новое открытие усложняет картину того, как они появились.В прошлом году Питер ван Доккум (Йельский университет) и его коллеги обнаружили первую галактику без темной материи на окраине эллиптической NGC 1052, получившую название NGC 1052-DF2 . Наблюдая за 10 шаровыми скоплениями, астрономы определили общую массу DF2. Оказывалось, она примерно эквивалентна массе звезд. Обычно общая масса галактики превышает это значение в 100 и более раз, намекая на присутствие темной материи. Но в этой галактике, кажется, нет никакой скрытой материи - только звезды. По причинам, которые астрономы до сих пор не понимают, сами шаровые скопления тоже странные. Они все необыкновенно светящиеся , примерно такие же яркие, как Омега Центавра, самое яркое шаровое скопление в Млечном Пути.Теперь команда ван Доккума открыла новую галактику без темной материи: NGC 1052-DF4. Она - двойник прежде обнаруженного космического объекта. Также как DF2, DF4, кажется, имеет общую массу, эквивалентную звездной, еще раз отрицая потребность в темной материи. Долгое время ученые спорили, чтобы объяснить их происхождение.Недавнее исследование предполагает, что ультрадиффузные галактики - это по существу большие карлики: у них нормальное количество звезд для карликовых галактик, просто они необычно велики. Данное объяснение противоречит теории «призрачной галактики», которую поддерживал Ван Доккум и другие. Пока найти компромисс астрономам не удалось, а потому исследование странных скоплений продолжается.